Жителей микрорайона Корабел призывают эвакуироваться после удара по мосту в Херсоне

Из-за повреждения автомобильного моста, соединяющего Херсон с микрорайоном Корабел, местных жителей призывают срочно эвакуироваться в другие районы города.

Об этом заявил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

Микрорайон Корабел Херсона — эвакуация жителей

По словам Прокудина, вражеский авиаудар в Херсоне по мосту в микрорайон Корабел вызвал значительные осложнения в логистике. Сейчас сложно доставлять продукты питания, медикаменты, бытовые и другие жизненно необходимые товары.

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Кроме того, поврежден газопровод, из-за чего жители Острова временно останутся без газоснабжения.

Херсонская областная и городская военные администрации настоятельно рекомендуют людям, которые остаются в микрорайоне Корабел, переехать в другие районы Херсона, где им будет оказана необходимая помощь, в частности в вопросе проживания.

Прокудин подчеркнул, что украинские военные контролируют ситуацию в Херсоне, а любые вражеские попытки будут нейтрализованы немедленно.

Подробные инструкции по эвакуации из микрорайона Корабел можно получить, обратившись в областной контакт-центр по телефонам: 0800101102 или 0800330951.

В то же время информацию об эвакуации можно получить у своих квартальных или по номерам контакт-центра Херсонской городской военной администрации: 0500404424 или 0989581790.

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В субботу, 2 августа, российская армия атаковала автомобильный мост в Херсоне, который ведет к микрорайону Корабел, сбросив две управляемые авиабомбы.

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