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Юлія Захарченко, редакторка стрічки
3 хв.

РФ атакувала Херсон авіабомбами: міст до мікрорайону Корабел пошкоджено

Ракетна атака, ракетний обстріл, атака дронами Shahed, вибухи
Фото: Факти ICTV

Російська армія атакувала з авіації Херсон. Ворог скинув на місто дві керовані авіабомби.

Вибухи у Херсоні 2 серпня – пошкодження мосту до Корабела

Внаслідок російських атак пошкоджено автомобільний міст, що веде до мікрорайону Корабел, повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація.

Крім цього, понівечено три приватні будинки та багатоповерховий житловий будинок.

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Наразі інформація щодо постраждалих не надходила, зазначили у Херсонській ОВА.

Місцевих жителів закликали тимчасово утриматися від поїздок у цьому напрямку – до окремого повідомлення, повідомили у міській військовій адміністрації.

– Ми перебуваємо в постійному контакті з Херсонською обласною військовою адміністрацією та Силами оборони. Усі подальші дії координуються з урахуванням безпекової ситуації. Херсон тримається. Разом вистоїмо, – йдеться у повідомленні.

Обстріли Херсону 2 серпня – які наслідки

Від самого ранку Росія посилила обстріли по Херсону. Під удари потрапили Корабельний і Дніпровський район.

За інформацією Херсонської ОВА, відомо щонайменше про двох загиблих і чотирьох постраждалих людей.

Зранку через російський обстріл по Херсону загинули чоловік і 68-річна жінка.

Відомо, що через ворожу атаку 41-річний чоловік дістав вибухову травму, множинні поранення тулуба та кінцівок.

Ще в одного 79-річного чоловіка – вибухова травма та уламкове поранення руки. Його госпіталізували у середньому стані тяжкості.

Через обстріл 50-річний чоловік дістав контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми.

Крім цього, бригада медиків надала на місці допомогу 70-річному чоловіку, який дістав вибухову травму, множині уламкові поранення грудної клітини та рук.

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