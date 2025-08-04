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Марта Бондаренко, редакторка стрічки
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Росіяни поширюють фейк про захоплення КПП Гоптівка на Харківщині

Війна в Україні

Росіяни поширюють інформацію про нібито захоплення КПП Гоптівка На Харківщині. Проте це не відповідає дійсності.

Про це заявив начальник Дергачівської міської військової адміністрації В’ячеслав Задоренко.

Інформація про захоплення КПП Гоптівка

За його словами, сьогодні зранку російська пропаганда почала поширювати фейкову інформацію про нібито захоплення окупантами КПП Гоптівка.

Зараз дивляться

Насправді російські військові намагалися взяти штурмом цей контрольно-пропускний пункт. У результаті бою бійці 58 окремої мотопіхотної бригади ліквідували понад десять загарбників, а десятки інших втекли назад до Росії.

– КПП Гоптівка перебуває під повним контролем Сил оборони України, – наголосив В’ячеслав Задоренко.

КПП Гоптівка у Харківській області не захоплений Росією Фото 1

Фото: В’ячеслав Задоренко

У Центрі протидії дезінформації закликають громадян довіряти лише верифікованим джерелам.

Гоптівка на карті

Прикордонне село Гоптівка належить до Дергачівської міської громади. Раніше населення становило близько тисячі осіб.

КПП Гоптівка у Харківській області не захоплений Росією Фото 2

Deep State

На початку липня повідомлялося, що у Харківській області російські окупанти активізувалися у районі населеного пункту Мілове та перетнули державний кордон.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 258-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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Війна в УкраїніКППРосійська пропагандаХарківська область
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