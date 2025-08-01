Комфортна температура та мінімум опадів: прогноз погоди на серпень

На початку серпня в Україні очікується спокійна та суха погода.

Про це Фактам ICTV розповіла синоптикиня Українського гідрометцентру Наталія Птуха.

Якою буде погода в Україні у серпні – читайте в матеріалі.

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Погода в Україні у серпні

За словами синоптикині, погодні умови визначатимуться полем підвищеного атмосферного тиску та відсутністю активних фронтів.

З північного заходу надходитиме дещо прохолодніше повітря, що сприятиме зниженню температури вночі.

Вдень, однак, зберігатиметься комфортна температура у більшості регіонів — 22-29 °C, а вночі 11-18 °C.

На півдні та сході спека тимчасово вщухне, проте температури залишатимуться найвищими в країні: вночі 16-23 °C, а вдень – до 32 °C, із подальшим зростанням до 34 °C у середині тижня.

– 4-5 серпня місцями можливі короткочасні дощі та грози: 4 серпня — у західних, східних і південно-східних областях, а також у Полтавській та Сумській; 5 серпня — в північних, центральних, Одеській і Миколаївській областях. Температурний фон залишатиметься в межах 24-30 °C, на південному сході — до 35-36 °C, – розповіла Птуха.

Середньомісячна температура повітря у серпні в Україні становитиме 20-26 °C, що на 1,5-2 °C вище норми. У західних областях дещо нижче — 17-20 °C.

За словами синоптикині, опадів у серпні очікується менше за норму – 23-40 мм, на заході – 60-77 мм, що відповідає середнім показникам.

Температура води у морі

На морі серпень також буде сприятливим для відпочинку.

Наприклад, в Одесі температура води 1 серпня сягає 25 °C.

За відсутності штормів така температура збережеться в першій декаді місяця.

Про можливі стихійні явища

Синоптикиня зауважує, що у серпні можливі локальні зливи, грози та шквали, особливо під час проходження атмосферних фронтів.

Однак їхня інтенсивність і точне місце появи можна прогнозувати лише за 1-2 дні до події.

Цунамі в Україні не очікується, жартома додала фахівчиня.

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