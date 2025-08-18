Зеленський прибув до Вашингтона для зустрічі з Трампом
Президент України Володимир Зеленський прибув до Вашингтона напередодні зустрічі з президентом США Дональдом Трампом.
Про це він повідомив у своєму зверненні у Telegram-каналі.
Зеленський про майбутню зустріч з Трампом
— Завтра зустріч із президентом Трампом. Завтра ж говоритимемо з європейськими лідерами. Вдячний президенту США за запрошення. Ми всі однаково хочемо швидко та надійно закінчити цю війну. І мир має бути тривалим, — заявив Зеленський.
Український лідер наголосив, що важливо уникати помилок минулого:
— Не так, як це було роки тому, коли Україну змусили віддати Крим і частину нашого Сходу — частину Донбасу, а Путін використав це просто як плацдарм для нового нападу.
Зеленський також згадав про провал безпекових гарантій 1994 року і зауважив, що не варто було віддавати Крим тоді так само як після 2022 року українці не віддали Київ, Одесу, Харків.
— Впевнений, захистимо Україну, дієво гарантуємо безпеку, і наш народ завжди буде вдячний президенту Трампу, усім в Америці, кожному партнеру, за підтримку та неоціненну допомогу, — наголосив Зеленський.
Нагадаємо, що зустріч у Білому домі відбудеться за участю широкого кола європейських лідерів, включаючи президентку Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн, генсека НАТО Марка Рютте та лідерів провідних європейських країн.