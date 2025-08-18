Зеленський прибув до Вашингтона для зустрічі з Трампом

Президент України Володимир Зеленський прибув до Вашингтона напередодні зустрічі з президентом США Дональдом Трампом.

Про це він повідомив у своєму зверненні у Telegram-каналі.

Зеленський про майбутню зустріч з Трампом

— Завтра зустріч із президентом Трампом. Завтра ж говоритимемо з європейськими лідерами. Вдячний президенту США за запрошення. Ми всі однаково хочемо швидко та надійно закінчити цю війну. І мир має бути тривалим, — заявив Зеленський.

Зараз дивляться

Український лідер наголосив, що важливо уникати помилок минулого:

— Не так, як це було роки тому, коли Україну змусили віддати Крим і частину нашого Сходу — частину Донбасу, а Путін використав це просто як плацдарм для нового нападу.

Зеленський також згадав про провал безпекових гарантій 1994 року і зауважив, що не варто було віддавати Крим тоді так само як після 2022 року українці не віддали Київ, Одесу, Харків.

— Впевнений, захистимо Україну, дієво гарантуємо безпеку, і наш народ завжди буде вдячний президенту Трампу, усім в Америці, кожному партнеру, за підтримку та неоціненну допомогу, — наголосив Зеленський.

Нагадаємо, що зустріч у Білому домі відбудеться за участю широкого кола європейських лідерів, включаючи президентку Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн, генсека НАТО Марка Рютте та лідерів провідних європейських країн.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.