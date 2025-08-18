Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Трамп обмовився, що поїде до Росії на зустріч із Путіним
Коли будуть виплати до Дня Незалежності у 2025 році ветеранам та пенсіонерам
Таблиця коефіцієнтів УЄФА: на якому місці Україна після третього туру відбору
Пояснюємо
Скільки коштує рік стажу і як його можна докупити
Деякі отримають відстрочку: підтримано закон щодо педагогів та здобувачів освіти
Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
3 хв.

Зеленський прибув до Вашингтона для зустрічі з Трампом

Володимир Зеленський 
Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський прибув до Вашингтона напередодні зустрічі з президентом США Дональдом Трампом.

Про це він повідомив у своєму зверненні у Telegram-каналі.

Зеленський про майбутню зустріч з Трампом

— Завтра зустріч із президентом Трампом. Завтра ж говоритимемо з європейськими лідерами. Вдячний президенту США за запрошення. Ми всі однаково хочемо швидко та надійно закінчити цю війну. І мир має бути тривалим, — заявив Зеленський.

Зараз дивляться

Український лідер наголосив, що важливо уникати помилок минулого:

— Не так, як це було роки тому, коли Україну змусили віддати Крим і частину нашого Сходу — частину Донбасу, а Путін використав це просто як плацдарм для нового нападу.

Зеленський також згадав про провал безпекових гарантій 1994 року і зауважив, що не варто було віддавати Крим тоді так само як після 2022 року українці не віддали Київ, Одесу, Харків.

— Впевнений, захистимо Україну, дієво гарантуємо безпеку, і наш народ завжди буде вдячний президенту Трампу, усім в Америці, кожному партнеру, за підтримку та неоціненну допомогу, — наголосив Зеленський.

Нагадаємо, що зустріч у Білому домі відбудеться за участю широкого кола європейських лідерів, включаючи президентку Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн, генсека НАТО Марка Рютте та лідерів провідних європейських країн.

Читайте також
Заяви Путіна про гарантії безпеки для України – це просто слова – Зеленський
Володимир Зеленський провів нараду

Пов'язані теми:

Війна в УкраїніВашингтонВолодимир ЗеленськийВолодимир ПутінпереговориТрамп
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь