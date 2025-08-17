Заяви Путіна про гарантії безпеки для України – це просто слова – Зеленський

Сигнал американського президента Дональда Трампа про гарантії безпеки набагато важливіший за заяви кремлівського диктатора Володимира Путіна стосовно таких.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час пресконференції у Брюсселі, куди він приїхав на зустріч Коаліції охочих.

Гарантії безпеки від США та Путіна

Зеленський наголошує, що не варто чекати від Путіна жодних гарантій безпеки.

– Я не знаю, про що реально говорили Путін і президент Трамп. І я хочу, щоб багато деталей президент Трамп сказав мені, потім європейським лідерам. І те, що президент Трамп сказав, сигнали про гарантії безпеки, для мене це набагато важливіше, ніж думки Путіна. Тому що Путін не дасть жодних гарантій безпеки, – сказав Зеленський.

За словами президента України, гарантії безпеки – це наша сильна армія. Фінансувати Збройні сили України може допомогти Європа, а зброю – внутрішнє та європейське виробництво, а також дефіцитні речі, які мають лише США.

Президент додав, що сигнали російської сторони про гарантії безпеки – це просто слова.

– Сигнали російської сторони, що вони не будуть нас далі окуповувати. Але, якщо чесно, це просто слова. І на рівні тристоронньої зустрічі готові говорити, – зауважив президент Зеленський.

Нагадаємо, що 15 серпня на Алясці відбулася зустріч Дональда Трампа та Путіна. Американський президент заявив, що мирної угоди не досягли, проте вдалося дійти згоди за деякими пунктами.

Згодом Дональд Трамп повідомив, що під час зустрічі з Путіним обговорювали питання обміну територіями та гарантій безпеки для України.

