Зеленский прибыл в Вашингтон для встречи с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон накануне встречи с президентом США Дональдом Трампом.

Об этом он сообщил в своем обращении в Telegram-канале.

Зеленский о предстоящей встрече с Трампом

— Завтра встреча с президентом Трампом. Завтра же будем говорить с европейскими лидерами. Благодарен президенту США за приглашение. Мы все одинаково хотим быстро и надежно закончить эту войну. И мир должен быть длительным, — заявил Зеленский.

Сейчас смотрят

Украинский лидер подчеркнул, что важно избегать ошибок прошлого:

— Не так, как это было годы назад, когда Украину заставили отдать Крым и часть нашего Востока — часть Донбасса, а Путин использовал это просто как плацдарм для нового нападения.

Зеленский также напомнил о провале гарантий безопасности 1994 года и отметил, что не стоило отдавать Крым тогда, так же как после 2022 года украинцы не отдали Киев, Одессу, Харьков.

— Уверен, защитим Украину, эффективно гарантируем безопасность, и наш народ всегда будет благодарен президенту Трампу, всем в Америке, каждому партнеру за поддержку и неоценимую помощь, — подчеркнул Зеленский.

Напомним, что встреча в Белом доме состоится с участием широкого круга европейских лидеров, включая президента Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, генсека НАТО Марка Рютте и лидеров ведущих европейских стран.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.