Генеральний штаб ЗС РФ оголосив підсумки так званої весняно-літньої наступальної кампанії 2025 року, значно завищивши дані щодо захоплених територій і населених пунктів.

Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ.

Так, 30 серпня російська пропаганда поширила звіт начальника Генштабу ЗС РФ Валерія Герасимова, в основі якого – спроби видати бажане за дійсне та відверта брехня.

За словами наших військових, за понад три роки повномасштабної війни чергова “сезонна” наступальна кампанія ворога закінчилася практично нічим – росіяни не взяли під свій повний контроль жодне велике місто.

Натомість із початку 2025 року у боях на Харківщині, Луганщині та Донеччині окупанти втратили майже 210 тис. солдатів убитими та пораненими. Сили оборони України знищили та пошкодили 2 174 бойові броньовані машини, 1 201 танк, 7 303 артилерійські системи та 157 реактивних систем залпового вогню.

– Фейкові реляції противника про “зони безпеки” в Сумській і Харківській областях – ніщо інше, як намагання приховати провали операцій, які обернулися для ворога глухим кутом і десятками тисяч втрат, – наголосили у Генштабі ЗСУ.

Цього року лише в операційній зоні угруповання Курськ наші оборонці ліквідували 19 080 російських солдатів, ще понад 25 тис. дістали поранення.

Напротивагу цьому Сили оборони мають успіхи на Сумщині, де звільнили села Кіндратівка й Андріївка та продовжують витісняти росіян із нашого прикордоння.

Генштаб наголошує, що росіяни значно завищують дані щодо захоплених українських територій і населених пунктів.

– Водночас 100% підтверджений результат, якого досягли росіяни з початку 2025 року, – це їхні загальні втрати понад 291 тис. солдатів убитими та пораненими. Масове нагородження 120 тис. російських вояків лише підтверджує масштаби втрат, – ідеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

“Високоточні удари” РФ по Україні

Окупанти відзвітували про “високоточні удари виключно по військових об’єктах”, проте вся Україна чи не щодня спостерігає наслідки таких ударів, коли російські дрони та ракети влучають у житла простих українці, вбиваючи мирне населення.

– Де впаде російський Іскандер – там і опиниться “командний пункт ЗСУ” або “база іноземних найманців”. Наслідок постійних порушень Росією міжнародного гуманітарного права – людські життя, – наголошують наші військові.

Лише комбінована атака на Київ 28 серпня вбила 25 цивільних, серед них – четверо дітей.

“Знищення української ракетної промисловості”

У Генеральному штабі ЗСУ також зауважили, що росіяни вихваляються нібито знищенням української ракетної промисловості. Проте це лише пропагандистська ілюзія.

Регулярні влучні удари по військових об’єктах углиб Росії – найкраще спростування кремлівських байок, кажуть військові.

– Підсумковий звіт генерала Герасимова – типовий зразок агресивної кремлівської брехні та пихи. Українські Сили оборони тримають фронт, нищать і виснажують окупанта та доводять: жодна кремлівська пропаганда не приховає провалу російської весняно-літньої кампанії 2025 року, – підсумували у Генштабі.

Джерело : Генштаб ЗСУ

