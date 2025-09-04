Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Росія не має права вирішувати питання розміщення військ НАТО в Україні як частини гарантій безпеки.

Про це він заявив під час дискусії на заході Міжнародного інституту стратегічних досліджень у Празі, повідомляє The Guardoian.

Генсек НАТО про суверенітет України

Відповідаючи на запитання про протидію Росії розміщенню будь-яких військ НАТО в Україні, Рютте заявив, що Україна – це суверенна країна, яка здатна вирішити це самостійно.

Зараз дивляться

— Росія не має до цього ніякого стосунку. Україна – суверенна нація. Якщо Україна хоче мати сили гарантій безпеки в Україні для підтримки мирної угоди, це їхня справа. Ніхто інший не може це вирішувати, – наголосив генсек НАТО.

Крім того, Рютте зробив заяву щодо ролі російського диктатора у світовій політиці й прирівняв його до губернатора Техасу.

— Я думаю, ми справді маємо перестати робити Путіна занадто могутнім. Він губернатор Техасу, не більше. Тож не будемо сприймати це занадто серйозно, – сказав генсек НАТО.

Раніше генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш під час виступу на саміті Шанхайської організації співробітництва у Китаї закликав до припинення війни в Україні.

На його думку, настав час для перемир’я, яке приведе до справедливого, всеосяжного і тривалого миру — відповідно до Статуту ООН, міжнародного права та резолюцій ООН.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.