Розвиток оборонної промисловості країн НАТО має критичне значення для продовження підтримки України та забезпечення стримування будь-якої майбутньої агресії.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час відкриття артилерійського заводу Rheinmetall в Унтерлюссі (Німеччина).

НАТО нарощує оборонне виробництво

– Це надзвичайно важливо для нашої безпеки, а також щоб і надалі підтримувати Україну у її боротьбі сьогодні і стримувати будь-яку агресію в майбутньому, – наголосив він.

Генсек відзначив досягнення Rheinmetall та оборонної промисловості НАТО загалом.

Новий завод у Унтерлюссі розрахований на виробництво 350 тис. артилерійських снарядів на рік.

За даними Rheinmetall, цього року підприємства компанії в Німеччині, Іспанії, Угорщині, Південній Африці та Австралії планують випустити 700 тис. снарядів, а загальна потужність виробництва боєприпасів у Європі до кінця року має досягти 2 млн.

Рютте наголосив, що для безпеки Альянсу важливі не лише фінансові інвестиції, а й реальна бойова спроможність.

Рютте закликав збільшии виробництво складних озброєнь

Генеральний секретар звернувся до промисловості із закликом збільшувати виробництво складних озброєнь, зокрема танків, систем протиповітряної оборони та ракет.

– Тепер із боєприпасами ми справляємося краще. Але тепер нам потрібні такі ж зусилля, щоб збільшити виробництво складніших систем. Таких як танки, системи протиповітряної оборони та ракети…Я не кажу, що це легко. Але це абсолютно необхідно для нашої безпеки – зараз і в майбутньому. Адже, як я казав раніше, виклики, з якими ми стикаємося, не зникнуть найближчим часом”.

Рютте додав, що НАТО має чіткий і амбітний список цілей щодо спроможностей, який буде передано промисловості, та наголосив на важливості використання досвіду України у промисловій мобілізації.

– Щоб пришвидшити виробництво потрібних можливостей, ми можемо використати досвід нарощування випуску снарядів. І ми можемо навчитися в України її інноваційній промисловій мобілізації. Нам потрібно перезапустити деякі наші законсервовані виробничі лінії, розробити швидші виробничі процеси, і закуповувати компоненти… щоб коли надходитимуть замовлення, ми могли виконувати їх швидше, – наголосив Рютте.

