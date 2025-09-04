Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Россия не имеет права решать вопрос размещения войск НАТО в Украине как части гарантий безопасности.

Об этом он заявил во время дискуссии на мероприятии Международного института стратегических исследований в Праге, сообщает The Guardoian.

Генсек НАТО о суверенитете Украины

Отвечая на вопрос о противодействии России размещению любых войск НАТО в Украине, Рютте заявил, что Украина — это суверенная страна, которая способна решить это самостоятельно.

— Россия не имеет к этому никакого отношения. Украина — суверенная нация. Если Украина хочет иметь силы гарантий безопасности в Украине для поддержки мирного соглашения, это их дело. Никто другой не может это решать, — подчеркнул генсек НАТО.

Кроме того, Рютте сделал заявление о роли российского диктатора в мировой политике и приравнял его к губернатору Техаса.

— Я думаю, мы действительно должны перестать делать Путина слишком могущественным. Он губернатор Техаса, не более того. Поэтому не будем воспринимать это слишком серьезно, — сказал генсек НАТО.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш во время выступления на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Китае призвал к прекращению войны в Украине.

По его мнению, настало время для перемирия, которое приведет к справедливому, всеобъемлющему и длительному миру — в соответствии с Уставом ООН, международным правом и резолюциями ООН.

