Російський агент Федеральної служби безпеки (ФСБ), який шпигував для ворога у лавах Повітряних сил ЗСУ, отримав 15 років тюремного ув’язнення з конфіскацією майна.

Засуджено до в’язниці агента РФ у лавах Повітряних сил ЗСУ

Як повідомляє Служба безпеки України, затримання російського агента відбулося за результатами спецоперації, яка відбулася влітку цього року на Львівщині, у взаємодії із головнокомандувачем ЗСУ.

За інформацією СБУ, на користь ворога працював завербований Росією очільник квартирно-експлуатаційної служби однієї з бригад Повітряних сил ЗСУ.

Російські окупанти залучили його колишню дружину-ексвійськову, яка входить до агентурного апарату ФСБ у тимчасово захопленому Мелітополі, щоб чоловік погодився на співпрацю.

Пізніше він тримав контакти напряму зі спецпризначенцем російської спецслужби.

За даними розслідування, чоловік готував координати для масштабної ракетно-дронової атаки Росії по авіаційній інфраструктурі України. Основними цілями ворога були оперативні аеродроми та логістичні бази техобслуговування бойових літаків ЗСУ.

Проте російського агента викрили вчасно, після чого затримали. Під час обшуку в нього вилучили смартфон із доказами злочинів та незареєстрований автомат Калашникова з набоями.

За матеріалами СБУ суд визнав агента винним за декількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 (Державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану);

ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю та бойовими припасами).

У червні 2025 року слідчі Служби безпеки України заочно повідомили про підозру його колишній дружині-агентці російської ФСБ за державну зраду в умовах воєнного стану.

