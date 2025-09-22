Контррозвідка СБУ затримала в Київській області двох агентів РФ, які на замовлення ФСБ переправляли агресору українські SIM-картки для дронів, що атакують нашу державу.

Наявність цих микрочипів покращувала зв’язок і навігацію російських безпілотників.

SIM-картки для дронів-камікадзе ворога: що відомо

У СБУ розповіли, що завдання окупантів виконували двоє жителів столичного регіону, один з яких виявився колишнім правоохоронцем.

Зараз дивляться

Схема працювала так: зрадники купували українські “сімки”, для конспірації маршруту посилки переадресовували своїм спільникам в Євросоюзі.

– Звідти мобільні картки відправляли до РФ. А саме – до міст Набережні Челни та Єлабуга в Татарстані, де розташовані заводи з виробництва бойових БпЛА, – йдеться в повідомленні.

Ще одним завданням російської агентури було вербування співробітників українських компаній мобільного зв’язку, щоб отримувати розвіддані вітчизняних операторів.

Контррозвідка СБУ викрила ворожу розвідувальну діяльність агентів і затримала їх.

Під час обшуків у фігурантів вилучено смартфони з доказами контактів з куратором з ФСБ і закордонними спільниками. Також у агентів виявлено підготовлені до відправки мобільні картки.

Слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Джерело : СБУ

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.