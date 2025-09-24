Российский агент Федеральной службы безопасности (ФСБ), который шпионил для врага в рядах Воздушных сил ВСУ, получил 15 лет тюремного заключения с конфискацией имущества.

Приговорен к тюрьме агент РФ в рядах Воздушных сил ВСУ

Как сообщает Служба безопасности Украины, задержание российского агента произошло по результатам спецоперации, которая состоялась летом этого года во Львовской области, во взаимодействии с главнокомандующим ВСУ.

По информации СБУ, в пользу врага работал завербованный Россией руководитель квартирно-эксплуатационной службы одной из бригад Воздушных сил ВСУ.

Сейчас смотрят

Российские оккупанты привлекли его бывшую жену-экс-военную, которая входит в агентурный аппарат ФСБ во временно захваченном Мелитополе, чтобы муж согласился на сотрудничество.

Позже он поддерживал прямые контакты со спецназовцем российской спецслужбы.

По данным расследования, мужчина готовил координаты для масштабной ракетно-дроновой атаки России по авиационной инфраструктуре Украины. Основными целями врага были оперативные аэродромы и логистические базы техобслуживания боевых самолетов ВСУ.

Однако российского агента вовремя разоблачили, после чего задержали. Во время обыска у него изъяли смартфон с доказательствами преступлений и незарегистрированный автомат Калашникова с патронами.

По материалам СБУ суд признал агента виновным по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 (Государственная измена, совершенная по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения);

ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием и боевыми припасами).

В июне 2025 года следователи Службы безопасности Украины заочно сообщили о подозрении его бывшей жене-агенту российской ФСБ в государственной измене в условиях военного положения.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.