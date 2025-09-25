Україна та Сирія підписали спільне комюніке про відновлення дипломатичних відносин.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський за підсумком зустрічі з президентом Сирії Ахмедом аш-Шараа у США.

Україна та Сирія відновлюють дипвідносини

– Сьогодні Україна та Сирія підписали Спільне комюніке про відновлення дипломатичних відносин. Раді цьому важливому кроку й готові підтримати сирійський народ на шляху до стабільності, – заявив Зеленський.

Під час переговорів Зеленський та аш-Шараа також детально обговорили перспективні галузі для розвитку співпраці, безпекові загрози для обох країн та важливість протидії їм.

За словами глави держави, вони домовилися будувати відносини на основі взаємної поваги та довіри.

Під час зустрічі глав держав міністр закордонних справ України Андрій Сибіга та очільник МЗС Сирії Асаад аш-Шейбані підписали спільне комюніке про відновлення дипломатичних відносин.

Нагадаємо, у 2022 році Україна розірвала дипвідносини із Сирійською Арабською Республікою, якою тоді правив диктатор Башар Асад після визнанням цією країною “незалежності” незаконних терористичних угруповань “ЛНР” та “ДНР”.

