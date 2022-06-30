Червень, 30 в 16:10

Міністерство закордонних справ України оголосило про розрив дипвідносин із Сирією та запровадження санкцій проти юридичних і фізичних осіб цієї держави.

Про це повідомляє пресслужба МЗС України.

Україна розриває дипломатичні відносини із Сирією через рішення останньої визнати так звану незалежність терористичних “ЛНР” і “ДНР”.

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У МЗС наголошують, що це є посяганням на суверенітет та територіальну цілісність України, а також грубе порушення українського законодавства, Статуту ООН та норм міжнародного права.