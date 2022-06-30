Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Політика

Україна розриває дипломатичні відносини із Сирією через рішення визнати “Л/ДНР”

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
МЗС України
Фото: Depositphotos

Міністерство закордонних справ України оголосило про розрив дипвідносин із Сирією та запровадження санкцій проти юридичних і фізичних осіб цієї держави.

Про це повідомляє пресслужба МЗС України.

Україна розриває дипломатичні відносини із Сирією через рішення останньої визнати так звану незалежність терористичних “ЛНР” і “ДНР”.

Зараз дивляться

У МЗС наголошують, що це є посяганням на суверенітет та територіальну цілісність України, а також грубе порушення українського законодавства, Статуту ООН та норм міжнародного права.

– Не маємо сумнівів, що сирійський режим намагається надати псевдосуб’єктності російським окупаційним адміністраціям на Донеччині та Луганщині на замовлення своїх кураторів у Кремлі, – йдеться у заяві МЗС України.

Джерело: МЗС
Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка