Україна розриває дипломатичні відносини із Сирією через рішення визнати “Л/ДНР”
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Міністерство закордонних справ України оголосило про розрив дипвідносин із Сирією та запровадження санкцій проти юридичних і фізичних осіб цієї держави.
Про це повідомляє пресслужба МЗС України.
Україна розриває дипломатичні відносини із Сирією через рішення останньої визнати так звану незалежність терористичних “ЛНР” і “ДНР”.
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У МЗС наголошують, що це є посяганням на суверенітет та територіальну цілісність України, а також грубе порушення українського законодавства, Статуту ООН та норм міжнародного права.
– Не маємо сумнівів, що сирійський режим намагається надати псевдосуб’єктності російським окупаційним адміністраціям на Донеччині та Луганщині на замовлення своїх кураторів у Кремлі, – йдеться у заяві МЗС України.