Південно-Африканська Республіка готова прийняти зустріч на рівні лідерів між Україною та Російською Федерацією.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський після зустрічі з президентом Південно-Африканської Республіки Сирілом Рамафосою на полях Генеральної Асамблеї ООН.

Зеленський про готовність ПАР прийняти зустріч лідерів

За словами глави держави, він розповів президенту ПАР, що зараз Росія посилює удари дронами по цивільних об’єктах, а також поінформував про ситуацію на фронті в Україні.

Зеленський наголосив на зустрічі з Рамафосою, що Україна готова до зустрічі на рівні лідерів без жодних попередніх умов, на відміну від Росії.

Президенти України та ПАР погодилися, що такий саміт має відбутися в третій країні. Південно-Африканська Республіка, як і багато інших держав у світі, готова прийняти таку зустріч, сказав Рамафоса.

Водночас президент ПАР поділився деталями своїх останніх контактів із російським диктатором Володимиром Путіним.

Після цього Зеленський звернув увагу, що Україна з першої секунди повномасштабної війни хоче її закінчення та робить усе можливе для цього.

