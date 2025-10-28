Президент України Володимир Зеленський заявив про готовність брати участь у тристоронній зустрічі щодо завершення війни, якщо вона принесе позитивний результат для України.

Про це Зеленський сказав під час брифінгу для журналістів.

Зеленський про тристоронню зустріч

Президент України пояснив свою позицію щодо можливих переговорів у Будапешті, наголосивши, що головне питання не в географії, а в результатах.

— Коли ми в Парижі говорили з паном Віткоффом, я сказав, що питання не в Угорщині, а в лідері Угорщини – він все блокує Україні. Якщо будуть результати, Бог з ним, – хай перемовини відбудуться де завгодно. Якщо це буде умова тристоронньої зустрічі, а значить ми вийдемо з якимось позитивним фіналом для України, передусім щодо закінчення війни, то Бог з ним, – хай він заробляє свої бенефіти, – сказав Зеленський.

Крім того, український лідер наголосив, що головне завдання України – завершення війни, попри невизначеність у форматі майбутніх переговорів.

— Ми не знаємо, в якому форматі буде зустріч. Орбан не демонструє позитиву щодо України, а Будапештський меморандум був недієздатним, – зазначив президент.

Водночас він зазначив готовність Києва до діалогу.

— Якщо тристороння зустріч і про закінчення війни, то ми готові – все одно де. Не в РФ і точно не в Білорусі, – додав Володимир Зеленський.

Раніше прем’єр Угорщини Віктор Орбан заявив, що заявляв про готовність прийняти зустріч президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним у Будапешті, яку пізніше відклали з невідомих причин.

