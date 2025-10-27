Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом.

Він спробує захистити Угорщину від наслідків американських санкцій, запроваджених проти російської нафти.

Про це пише Bloomberg.

Зустріч Орбана і Трампа: що відомо

Угорщина значною мірою залежить від Москви в постачанні нафти та газу.

На відміну від більшості країн ЄС, які після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році намагаються зменшити залежність від російських енергоносіїв, Будапешт, навпаки, наростив закупівлі.

Така залежність тепер може становити загрозу для енергетичної безпеки Угорщини.

Як відомо, США минулого тижня запровадили санкції проти найбільших російських нафтовидобувних компаній щоб змусити президента РФ Володимира Путіна сісти за стіл переговорів щодо України.

Крім того, ЄС вирішив повністю заборонити фінансові операції з двома великими російськими нафтовими компаніями – Роснефть і Газпром нефть – а також ухвалив рішення про заборону імпорту зрідженого природного газу із Росії з 2027 року.

– Невдовзі я буду у Вашингтоні, щоб обговорити це з президентом Трампом. Ми спробуємо знайти вихід, особливо для Угорщини, – сказав Орбан в інтерв’ю італійській газеті La Repubblica у понеділок під час візиту до Рима.

За словами міністра закордонних справ Петера Сійярто, зустріч Трампа й Орбана у Вашингтоні запланована на другу половину наступного тижня, хоча точну дату він не назвав.

Альтернативний нафтопровід для Угорщини

Угорський уряд намагається переконати адміністрацію США, що через своє континентальне розташування країна не має іншого вибору, окрім як імпортувати нафту з Росії.

При цьому існує альтернативний нафтопровід, який з’єднує Угорщину з Адріатичним морем через Хорватію. Трамп, який має тісні стосунки з Орбаном, останнім часом почав частково визнавати аргументи угорського лідера.

Зараз не зрозуміло, якою є позиція адміністрації США після того, як були запроваджені санкції проти російської нафти минулого тижня.

У вихідні американський дипломат прямо відкинув твердження Будапешта про відсутність альтернатив.

– Угорщина, на відміну від багатьох своїх сусідів, не зробила жодних планів і не вжила жодних активних кроків для зменшення імпорту російських енергоносіїв, – заявив посол США при НАТО Меттью Вітакер в інтерв’ю телеканалу Fox News у неділю.

За його словами, США продовжать працювати Угорщиною, Хорватією та іншими країнами, які можуть допомогти поступово відмовитися від залежності від російської енергії.

Саме цього Орбан і намагається уникнути. Уряд у Будапешті наполягає, що країні потрібні російські енергоносії, щоб утримувати низькі ціни на енергію для населення.

Це особливо важливо напередодні виборів наступного року, тому що партія Орбана поступається зростаючому опозиційному руху, а питання вартості життя є головною турботою виборців.

Орбан постійно применшує значення альтернативного нафтопроводу через Хорватію, посилаючись на вищі витрати та обмежену пропускну здатність.

Хорватія в свою чергу заявляє, що потужності трубопроводу достатньо, щоб забезпечити нафтою і Угорщину, і Словаччину, де розташовані нафтопереробні заводи угорської енергетичної компанії Mol Nyrt.

