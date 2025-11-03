Європейський Союз надає Україні екстрену енергетичну допомогу, щоб допомогти пройти найближчі місяці, та працює над забезпеченням стійкої фінансової підтримки.

Про це повідомила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн після розмови з Володимиром Зеленським.

– Гарна розмова з президентом Зеленським. Шановний пане президенте, Україна не залишиться сам-на-сам із зимою. ЄС підтримує вас, надаючи надзвичайну енергетичну допомогу, щоб допомогти Україні пройти найближчі місяці, – написала вона у мережі X у понеділок, 3 листопада.

Голова Єврокомісії також повідомила, що ЄС працює “над варіантами забезпечення необхідної стійкої фінансової допомоги Україні”.

– Завтра ми ухвалимо наш пакет розширення, який буде відзначати надзвичайну відданість України європейському шляху протягом останнього року. Послання Комісії є чітким: Україна готова рухатися вперед, – наголосила фон дер Ляєн.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський після розмови з головою Єврокомісії повідомив, що Україні бракує $750 млн із необхідних $2 млрд для імпорту газу.

За його словами, Європа надасть додатково €127 млн на підтримку.

– В принципі, на сьогодні ми розуміємо, що у нас не вистачає десь $750 млн з двох мільярдів, про які ми говорили щодо газу, тільки що президент Урсула сказала, що десь $127 млн євро нам ще дадуть у підтримку, – зазначив Зеленський під час брифінгу у понеділок, 3 листопада.

Глава держави також повідомив, що Україна продовжить формат відеозасідань із лідерами країн щодо підтримки енергетичного сектору. Наступна зустріч відбудеться за тиждень.

