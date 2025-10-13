Через російські атаки на газову інфраструктуру Україна почала обговорювати з партнерами імпорт газу. Однак є проблема у тому, щоб знайти на це кошти.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

Зеленський про імпорт газу

– Вони (росіяни, – Ред.) атакують наші газові сховища, водопостачання і загалом нашу газову інфраструктуру, тому ми почали говорити про імпорт газу, – сказав Зеленський.

За його словами, сьогодні імпорт газу не становить проблеми, однак основна складність полягає у пошуку достатньої кількості коштів для його закупівлі.

– Ми маємо свої оцінки того, що нам буде потрібно. Але в основному йдеться про гроші. Тож на сьогодні газ не є проблемою. Проблема полягає в тому, щоб мати достатньо грошей, достатньо коштів для цього газу. Ми розуміємо, де купувати. Ми розуміємо ціну, – сказав Зеленський під час брифінгу з головою європейської дипломатії Каєю Каллас.

Президент зазначив, що є партнери, які готові постачати Україні газ і зараз не питати про кошти.

Раніше виконавчий директор асоціації Енергоефективні міста України Святослав Павлюк говорив, що головна проблема у питанні можливого імпорту газу полягає у фінансах.

За його словами, нині ціни на газ із доставкою в українську систему становлять близько $500 за тисячу кубометрів, тоді як газ власного видобутку для населення продається за $150–$200 доларів.

Експерт зауважив, що різницю у $300-$350 доларів за тисячу кубометрів необхідно дотувати.

Нагадаємо, в ніч на 3 жовтня російські війська здійснили наймасштабнішу атаку на газовидобувну інфраструктуру України від початку повномасштабного вторгнення.

Ворог випустив 35 ракет, більшість із яких – балістичні, по об’єктах у Харківській і Полтавській областях. Також росіяни застосували 60 дронів.

Унаслідок атаки пошкоджена значна частина об’єктів, деякі з них зазнали критичних руйнувань.

