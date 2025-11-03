Европейский Союз предоставляет Украине экстренную энергетическую помощь, чтобы помочь пройти ближайшие месяцы, и работает над обеспечением устойчивой финансовой поддержки.

Об этом сообщила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен после разговора с Владимиром Зеленским.

ЕС поддержит Украину этой зимой – Урсула фон дер Ляйен

— Хороший разговор с президентом Зеленским. Уважаемый господин президент, Украина не останется один на один с зимой. ЕС поддерживает вас, предоставляя чрезвычайную энергетическую помощь, чтобы помочь Украине пройти ближайшие месяцы, – написала она в сети X в понедельник, 3 ноября.

Председатель Еврокомиссии также сообщила, что ЕС работает “над вариантами обеспечения необходимой устойчивой финансовой помощи Украине”.

— Завтра мы примем наш пакет расширения, который будет отмечать чрезвычайную приверженность Украины европейскому пути в течение последнего года. Послание Комиссии ясно: Украина готова двигаться вперед, – подчеркнула фон дер Ляйен.

Напомним, президент Владимир Зеленский после разговора с главой Еврокомиссии сообщил, что Украине не хватает $750 млн из необходимых $2 млрд для импорта газа.

По его словам, Европа предоставит дополнительно €127 млн на поддержку.

— В принципе, на сегодняшний день мы понимаем, что нам не хватает где-то $750 млн из двух миллиардов, о которых мы говорили в отношении газа, только что президент Урсула сказала, что где-то $127 млн евро нам еще дадут в поддержку, – отметил Зеленский во время брифинга в понедельник, 3 ноября.

Глава государства также сообщил, что Украина продолжит формат видеозаседаний с лидерами стран по поддержке энергетического сектора. Следующая встреча состоится через неделю.

