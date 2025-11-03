Україні не вистачає $750 млн з 2 млрд, необхідних на імпорт газу, Європа ще надасть €127 млн на підтримку.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський за результатами розмови з очільницею Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

Зеленський про імпорт газу

– В принципі, на сьогодні ми розуміємо, що у нас не вистачає десь 750 млн з двох млрд, про які ми говорили щодо газу, тільки що президентка Урсула (фон дер Ляєн, – Ред.) сказала, що десь €127 млн нам ще дадуть у підтримку, – сказав Зеленський під час брифінгу.

Він також зазначив, що Україна збереже формат відеозасідань з лідерами щодо підтримки української енергетики, наступне засідання відбудеться за тиждень.

Нещодавно Зеленський доручив забезпечити повне фінансування для імпорту газу.

Він наголосив на важливості виконання домовленостей з Європою щодо постачання газу та обладнання для генерації електрики.

