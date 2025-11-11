У ніч проти 11 листопада Румунія через масовану атаку російських дронів по українських портах на Дунаї привела у готовність системи ППО.

Румунія активувала ППО через атаку РФ на Україну

Як повідомило Міністерство оборони Румунії, радарами було зафіксовано рух групи дронів у зоні, що прилягає до румунського повітряного простору. Це стало підставою для превентивної активації систем ППО. Через несприятливі погодні умови у південно-східній частині країни бойові літаки Повітряної поліції не могли здійснити виліт.

Вночі у північній частині повіту Тульча також було активовано систему оповіщення населення, оскільки на українському боці Дунаю зафіксували “велику кількість вибухів”.

– О 01:09 Міноборони Румунії було повідомлено про зіткнення літального апарату з землею в районі Грінду, приблизно за 5 км на південь від кордону. На місце події виїхали військові групи, які повідомили про можливу наявність уламків безпілотника. Район охороняється, пошуки будуть проведені рано-вранці, – йдеться у повідомленні відомства.

Нагадаємо, у ніч на 11 листопада РФ здійснила черговий обстріл України. Російська армія атакувала 119 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із різних напрямків.

Вранці цього дня у Києві та низці областей було оголошено повітряну тривогу через загрозу балістичного удару. Під час сигналу тривоги у Харкові пролунали вибухи.

