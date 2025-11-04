Румунія піднімала в повітря чотири винищувачі під час нічної атаки РФ по портовій інфраструктурі України на Дунаї.

Атака на Ізмаїл: Румунія піднімала винищувачі

Міністерство національної оборони Румунії повідомило, що в ніч з 3 на 4 листопада російські війська знову атакували українську портову інфраструктуру на річці Дунай, поблизу румунського кордону.

У зв’язку з цими ударами країна підняла в повітря чотири винищувачі для моніторингу ситуації та захисту повітряного простору.

Зараз дивляться

– У ніч з 3 на 4 листопада війська Російської Федерації здійснили два напади на українську портову інфраструктуру, розташовану на річці Дунай. В результаті цих дій на українському березі спостерігалися численні вибухи, – йдеться у пресрелізі Міністерства оборони, оприлюдненому у вівторок.

Згідно з повідомленням, після сигналів систем спостереження о 00:17 у повітря піднялися два винищувачі F-16, дислоковані на авіабазі Фетешти, а о 02:45 два німецькі Eurofighter Typhoon з авіабази Міхаїла Когелнічану.

Літаки здійснювали розвідку та контроль повітряного простору з метою забезпечення безпеки Румунії.

– Командувачі місії мали дозвіл на ураження повітряних цілей, якщо вони входили в національний повітряний простір і загрожували безпеці громадян Румунії. Жодних несанкціонованих вторгнень у повітряний простір Румунії не виявлено, а залишків літальних апаратів на національній території не знайдено, – заявили у відомстві.

Міністерство оборони Румунії наголосило, що “рішуче засуджує напади Російської Федерації на цивільну інфраструктуру України”, назвавши їх “серйозним порушенням міжнародного права та загрозою регіональній безпеці”.

У відомстві також підкреслили, що Румунія підтримує постійний контакт із союзниками по НАТО та ЄС, зберігаючи високий рівень пильності й готовності до реагування.

Нагадаємо, у ніч проти 4 листопада Росія вдарила по портовій інфраструктурі міста Ізмаїл, на Одещині.

Внаслідок атаки виникли пожежі, пошкоджено дорожнє покриття, виробничі споруди та обладнання.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.