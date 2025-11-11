В ночь на 11 ноября Румыния из-за массированной атаки российских дронов по украинским портам на Дунае привела в готовность системы ПВО.

Румыния активировала ПВО из-за атаки РФ на Украину

Как сообщило Министерство обороны Румынии, радарами было зафиксировано движение группы дронов в зоне, прилегающей к румынскому воздушному пространству. Это стало основанием для превентивной активации систем ПВО. Из-за неблагоприятных погодных условий в юго-восточной части страны боевые самолеты Воздушной полиции не могли осуществить вылет.

Ночью в северной части уезда Тульча также была активирована система оповещения населения, поскольку на украинской стороне Дуная зафиксировали “большое количество взрывов”.

— В 01:09 Минобороны Румынии было сообщено о столкновении летательного аппарата с землей в районе Гринду, примерно в 5 км к югу от границы. На место происшествия выехали военные группы, которые сообщили о возможном наличии обломков беспилотника. Район охраняется, поиски будут проведены рано утром, — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, в ночь на 11 ноября РФ осуществила очередной обстрел Украины. Российская армия атаковала нашу страну 119 ударными БПЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов с разных направлений.

Утром этого дня в Киеве и ряде областей была объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистического удара. Во время сигнала тревоги в Харькове прогремели взрывы.

