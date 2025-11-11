У ніч на на 11 листопада (з 18:00 10 листопада) російська армія атакувала Україну 119 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із різних напрямків.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Атака дронів на Україну: як відпрацювала ППО

Російські загарбники запустили безпілотники різних типів із Курська, Міллерово, Орла та Брянська, що на території РФ, а також з території ТОТ АР Крим, а саме Гвардійського. Близько 80 із них були Шахедами.

Зараз дивляться

Основний акцент удару припав на прифронтові території Донецької, Харківської, Дніпропетровської областей та Одещини.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 53 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на Півночі, Сході та Півдні країни.

Зафіксовано влучання 59 ударних БпЛА на 18 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на одній локації.

У Повітряних силах додали, що атака триває, адже у повітряному просторі ще є декілька ворожих БпЛА.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 357-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.