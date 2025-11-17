В Україні вже подано понад 5 мільйонів заявок на отримання одноразової допомоги у розмірі 1 000 грн у межах програми Зимова підтримка.

Коли почнуть виплачувати 1 000 в межах Зимової підтримки, читайте в нашому матеріалі.

1 000 гривень: коли почнуть виплачувати гроші

Про кількість українців, які вже встигли подати заявку на отримання 1 000 грн, повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко у своєму Telegram-каналі, зазначивши, що серед цих заяв близько 950 тисяч стосуються дітей. Також, вона розповіла, коли почнуть виплачувати 1 000 гривень. За її словами, виплати надійдуть протягом десяти днів.

Зокрема, коли буде виплата 1 000 Зимової підтримки залежить від дати подання заявки.

Програму запущено з 15 листопада, і скористатися нею можуть усі громадяни. Кошти можна витратити до 30 червня 2026 року на комунальні послуги, ліки, продукти українського виробництва, книги, поштові послуги, благодійність та донати для Збройних Сил. Використання допомоги для покупки підакцизних товарів чи зняття готівки з рахунку заборонене.

Уряд очікує, що програмою скористаються від 10 до 14 мільйонів осіб, а також передбачена виплата 6 500 грн для найбільш вразливих категорій. Загалом на пакет Зимова підтримка планується витратити близько 14 млрд грн.

Крім цього, прем’єрка анонсувала ще дві ініціативи у рамках Зимової підтримки, зокрема одноразову допомогу у 6 500 грн для тих, хто найбільше потребує, та безкоштовні поїздки залізницею для всіх громадян за програмою УЗ-3000.

