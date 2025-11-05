У 2025 році уряд планує запровадити програму Зимова підтримка, знайому українцям з минулої зими. Уряд планує виплатити по 1 000 гривень кожному громадянину, а батьки матимуть можливість оформити допомогу й для дітей. Більше деталей про програму Зимової підтримки 2025 обіцяють оприлюднити до середини листопада, хоча вже відомі деякі ключові моменти.

Що відомо про разову допомогу від держави у межах Зимової підтримки, читайте в нашому матеріалі.

1 000 гривень у грудні: хто отримає

Про виплати повідомили президент Володимир Зеленський та міністр соціальної політики Денис Улютін під час ефіру Єдині новини. Президент доручив уряду підготувати програму допомоги, яка запрацює у грудні.

Міністр соціальної політики Улютін повідомив, що цієї зими в межах урядової ініціативи Зимова підтримка стартує кілька нових програм допомоги. Зокрема, запроваджується програма Тепла зима, яка передбачає одноразову виплату у 6 500 гривень для найбільш вразливих категорій населення. Також усі громадяни України — дорослі та діти — зможуть отримати по 1 000 гривень одноразової допомоги.

Крім того, буде реалізовано проєкт Укрзалізниця 3000, що дозволить українцям безкоштовно подорожувати залізницею на відстань до 3 000 кілометрів у низький сезон. В уряді зазначили, що у періоди низького попиту не викуповуються до 200–250 тисяч квитків.

У Міністерстві соціальної політики очікують, що загалом програмою скористається щонайменше 10 мільйонів громадян, на що у держбюджеті передбачено близько 10 мільярдів гривень.

Як підкреслив Улютін, мета урядового пакета допомоги полягає не лише у покритті основних потреб населення, а й у підтримці внутрішньої економіки, адже більшість коштів українці витрачатимуть на вітчизняні товари та оплату комунальних послуг.

Подати заявку на отримання виплати у 1 000 грн можна буде з 15 листопада по 15 грудня.

Прем’єр-міністр Юлія Свириденко повідомила, що кошти можна буде витратити на базові потреби, наприклад: комунальні послуги, ліки, книги, або задонатити на Сили оборони. Працюємо над повним переліком.

– Нагадаю, що минулого року допомогою скористалося понад 14 мільйонів українців. Тоді 58% отримувачів використали ці кошти на оплату комунальних послуг, 22% на мобільний зв’язок, 4% на заклади харчування. Серед пріоритетних категорій були також ліки та книги, – наголосила вона.

За словами Юлії Свириденко ці три нові програми є складовою комплексної політики уряду, спрямованої на підтримку громадян у складний зимовий період. Основна мета — забезпечити стабільне функціонування держави та надати допомогу людям, економіці й критичній інфраструктурі під час повномасштабного вторгнення.

Хто отримає 6 500 зимової підтримки

Окремі категорії громадян отримають одноразову виплату 6 500 від держави. Як розповів міністр соціальної політики Денис Улютін в ефірі телемарафону Єдині новини, таку допомогу зможуть отримати не всі.

Хто отримає 6 500 гривень у грудні:

сім’ї з дітьми, що перебувають під опікою чи піклуванням, зокрема діти з інвалідністю, вихованці прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу;



діти з малозабезпечених родин;



особи з інвалідністю I групи серед внутрішньо переміщених осіб;



одинокі пенсіонери, які отримують надбавку на догляд.



Щодо програми Тепла зима, то кошти у розмірі 6 500 грн можна буде витратити на одяг, взуття або ліки. Виплати здійснюватиме Пенсійний фонд України, і, за прогнозами, скористатися цією допомогою зможуть близько 660 тисяч осіб. На реалізацію програми уряд заклав 4,4 мільярда гривень.

