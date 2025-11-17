Когда начнут выплачивать 1 000 в рамках Зимней поддержки и как получить деньги
- В Украине подано более 5 млн заявок на 1 000 грн, около 950 тысяч — на детей.
- Выплаты начнут поступать совсем скоро.
- Средства можно потратить на коммунальные услуги, лекарства, продукты, книги, благотворительность и донаты; для уязвимых категорий предусмотрено 6 500 грн.
В Украине уже подано более 5 миллионов заявок на получение единовременной помощи в размере 1 000 грн в рамках программы Зимняя поддержка.
Когда начнут выплачивать 1 000 в рамках Зимней поддержки, читайте в нашем материале.
1 000 гривен: когда начнут выплачивать деньги
О количестве украинцев, которые уже успели подать заявку на получение 1 000 грн, сообщила премьер-министр Юлия Свириденко в своем Telegram-канале, отметив, что среди этих заявлений около 950 тысяч касаются детей. Также она рассказала, когда начнут выплачивать 1 000 гривен. По ее словам, выплаты поступят в течение десяти дней.
В частности, когда будет выплата 1 000 Зимней поддержки зависит от даты подачи заявки.
Программа запущена с 15 ноября, и воспользоваться ею могут все граждане. Средства можно потратить до 30 июня 2026 года на коммунальные услуги, лекарства, продукты украинского производства, книги, почтовые услуги, благотворительность и донаты для Вооруженных Сил. Использование помощи для покупки подакцизных товаров или снятия наличных со счета запрещено.
Правительство ожидает, что программой воспользуются от 10 до 14 миллионов человек, а также предусмотрена выплата 6500 грн для наиболее уязвимых категорий. В целом на пакет Зимняя поддержка планируется потратить около 14 млрд грн.
Кроме этого, премьер-министр анонсировала еще две инициативы в рамках зимней поддержки, в частности единовременную помощь в 6500 грн для тех, кто больше всего в ней нуждается, и бесплатные поездки по железной дороге для всех граждан по программе УЗ-3000.