США тиснуть розвідданими і зброєю, щоб Україна підписала “мирний план” – ЗМІ
- США погрожують припинити обмін розвідувальними даними та постачання зброї, щоб змусити Україну погодитися на "мирний план".
- Стало відомо, чому США хочуть, що Україна підписала угоду до наступного четверга, 27 листопада.
США погрожують припинити обмін розвідувальними даними та постачання зброї, щоб змусити Україну погодитися на “мирний план”, напрацьований разом з Російською Федерацією.
США тиснуть на Україну щодо “мирного плану”
Як заявили джерела агентству Reuters, зараз Київ стикається з більшим тиском з боку Вашингтона, ніж коли-небудь раніше під час мирних переговорів. США прагнуть, щоб Україна підписала угоду до наступного четверга, 27 листопада.
– Вони хочуть зупинити війну, щоб Україна заплатила ціну, – пояснив один зі співрозмовників.
Джерело зазначило, що американський президент Дональд Трамп хотів би, щоб Україна підписала рамкову угоду з Росією до 27 листопада, коли у США відзначатиметься День подяки.
Раніше такі ж терміни підписання документа називали джерела Financial Times і The Washington Post.
Як розповів один зі співрозмовників WP, потрібні місяці переговорів, щоб привести угоду до формату, прийнятного для України.
– Навіть якби Зеленський захотів її підписати, то не зміг би, тому що для цього немає політичної основи. Очевидно, що це проросійська угода, написана Дмитрієвим (спецпредставником президента РФ, – Ред.) і Віткоффом (спецпредставником президента США, – Ред.), – цитує видання джерело.
Чого прагнуть в адміністрації Трампа
В адміністрації президента США Дональда Трампа хочуть, щоб Росія і Україна досягли мирної угоди до кінця 2025 року, пише CNN з посиланням на джерела серед американських чиновників.
– Вважаючи, що в них з’явилася нова можливість відновити мирні переговори між Росією та Україною, чиновники адміністрації Трампа поспішають розробити нову концепцію припинення війни в Україні за зразком угоди щодо Гази, яку просував президент США, – йдеться у повідомленні.
Співрозмовники уточнили, що останніми тижнями відновлення мирних переговорів між РФ і Україною стало пріоритетним завданням для Трампа після того, як США допомогли досягти перемир’я в секторі Гази.
Влада США, за даними джерел, розглядає можливість залучення тих самих іноземних посередників, які брали участь у переговорах щодо сектора Гази, а саме Катару та Туреччини.
Що відомо про “мирний план США”
Президент України Володимир Зеленський офіційно отримав від США проєкт “мирного плану”, що складається з 28 пунктів. Документ, зміст якого вже оприлюднили західні ЗМІ, містить надзвичайно складні умови для України.
Серед ключових вимог плану – контроль Росії над Донбасом, відмова України від членства в НАТО та суттєве скорочення армії. Зеленський обговорюватиме його з президентом США Дональдом Трампом.
Крім цього, план передбачає негайне припинення вогню після підписання угоди та обмін полоненими у форматі всіх на всіх. Контроль за дотриманням здійснюватиме “рада миру” під керівництвом Трампа.