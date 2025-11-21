У житті кожної нації є момент, коли всім треба поговорити чесно, спокійно, без домислів, чуток, пліток та всього зайвого. Зараз один із найважчих моментів в історії України.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні у День Гідності та Свободи.

Зеленський про тиск на Україну

– Зараз тиск на Україну – один із найважчих. Україна може опинитися перед дуже складним вибором. Або втрата гідності, або ризик втрати ключового партнера. Або складні 28 пунктів, або вкрай важка зима та подальші ризики, – заявив Зеленський.

За його словами, в такому випадку буде життя без свободи, гідності та справедливості, а українці повинні будуть вірити тому, хто напав уже двічі.

– Від нас чекатимуть відповідь. Хоча насправді я вже її дав. 20 травня 2019 року, коли, присягаючи на вірність Україні, зокрема, сказав: я, Володимир Зеленський, волею народу обраний президентом, зобов’язуюсь усіма своїми справами боронити суверенітет і незалежність України, обстоювати права та свободи громадян, додержуватися Конституції й законів України, виконувати обов’язки в інтересах усіх співвітчизників, підносити авторитет України у світі, – сказав Зеленський.

Президент розповів, що для нього це не протокольна формальність для галочки, а клятва. За словами глави держави, кожного дня кожному її слову він береже вірність, і ніколи її не зрадить.

Зеленський про пошук рішень зі США

Національний український інтерес має бути врахований, вважає президент.

Він звернув увагу, що українська сторона не робить гучних заяв, а планує спокійно працювати зі США та всіма партнерами.

Зеленський заявив, що буде конструктивний пошук рішень із нашим головним партнером.

– Я буду наводити аргументи, я буду переконувати, пропонувати альтернативи, але точно ми не дамо ворогу приводів сказати, що це Україна не хоче миру, що це вона зриває процес і не готова до дипломатії. Такого не буде, – переконаний він.

На його думку, Україна працюватиме швидко. Сьогодні, в суботу та неділю, весь наступний тиждень і стільки, скільки це буде потрібно.

Володимир Зеленсьий пообіцяв, що в режимі 24/7 він боротиметься за те, щоб серед усіх пунктів плану не було пропущено щонайменше двох – це гідність і свобода українців.

Саме на цьому базується все інше – суверенітет України, наша незалежність, земля, люди. І українське майбутнє, додав глава держави.

Він переконаний, що Україна буде та має робити все, щоб в результаті сталося завершення війни, але не відбулося закінчення України, Європи та глобального миру.

– Я говорив щойно із європейцями. Ми розраховуємо на європейських друзів, які точно розуміють, що Росія не десь далеко, а поруч із кордонами ЄС. Україна є зараз єдиним щитом, який відділяє комфортне європейське життя від планів Путіна. Ми пам’ятаємо: Європа була з нами. Ми віримо: Європа буде з нами, – вважає Зеленський.

Україна не має бачити дежавю 24 лютого, коли було відчуття, що ми наодинці. Коли ніхто не міг зупинити Росію, окрім наших героїчних людей, які стіною стали проти армії російського диктатора Володимира Путіна.

Зеленський про неймовірних українців

– І нам, безумовно, було дуже приємно, коли світ казав: українці неймовірні; боже, які вони, українці, як вони б’ються, як українці борються; які вони титани. І це правда. Абсолютна, – звернув увагу Зеленський.

Але і Європа, і весь світ мають розуміти й іншу правду – що українці перш за все люди, і ми майже чотири роки повномасштабного вторгнення стримуємо одну з найбільших армій світу, наголосив президент.

За його словами, українці тримають лінію фронту в кілька тисяч кілометрів, і наш народ щоночі переживає обстріли, ракетні атаки, удари балістики та Shahed. Наші люди щодня втрачають когось зі своїх близьких та дуже хочуть, щоб війна закінчилась.

– Ми, звісно, сталеві. Але будь-який, навіть найміцніший, метал може не витримати. Не забувайте про це, будьте з Україною, будьте з нашими людьми. Отже, будьте з гідністю та свободою, – сказав глава держави.

Володимир Зеленський попросив пригадати той перший день війни, коли більшість із нас зробила вибір на користь України.

– Згадайте наші почуття тоді. Як це було? Темно, гучно, важко, боляче, багатьом – страшно, але ворог не побачив наші спини, що тікають. Він побачив наші очі, повні готовності боротися за своє. Це і є гідність. Це і є свобода, – сказав він.

І це насправді найстрашніше, що тільки може бути для Росії, – бачити єдність українців. Тоді наша єдність була спрямована на те, аби захистити від ворога наш дім, наголосив президент.

І зараз єдність також потрібна нам як ніколи, звернув увагу Зеленський, щоб в нашому домі був достойний мир.

– Я звертаюся зараз до всіх українців. Наші люди, громадяни, політики – всі. Треба зібратись. Прийти в себе. Припинити срач. Припинити політичні ігрища. Держава має працювати, – заявив він.

Парламент воюючої країни має працювати об’єднано. Уряд воюючої країни має працювати ефективно. І всі ми разом маємо не забувати й не плутати, хто саме є сьогодні ворогом України, переконаний Зеленський.

Президент зазначив, що пам’ятає, як у перший день війни різні ходаки передавали йому різні плани, пункти та ультиматуми щодо завершення війни.

– Казали: або так, або ніяк. Або ви це підпишете, або вас просто ліквідують і це замість вас підпише “в. о. президента України. Чим це закінчилося – відомо. Чимало з цих ходаків стали частиною обмінного фонду, відправилися разом зі своїми пропозиціями та пунктами “дамой, в радную гавань”, – наголосив він.

Володимир Зеленський сказав, що не зрадив Україну тоді, і точно відчував за своїми плечима підтримку кожного українця, солдата, волонтера, медика, дипломата, журналіста та всього нашого народу.

– Ми не зрадили Україну тоді. Ми не зробимо цього зараз. І я точно знаю, що в цей справді один із найважчих моментів нашої історії – я не один. Українці вірять у свою державу, що ми єдині, – пояснив він.

І в усіх форматах майбутніх зустрічей, дискусій, переговорів із партнерами, сказав президент, що йому буде набагато легше добиватися гідного миру та переконувати на 100%, знаючи, що за ним – народ України.

Мільйони наших людей, які мають гідність та борються за свободу, заслужили на мир. Всі наші загиблі герої, які віддали за Україну життя, зараз на небі, заслужили побачити звідти, що їхні діти та онуки житимуть в гідному мирі. І цей достойний і дієвий мир буде, переконаний Зеленський.

Зеленський про наступний непростий тиждень

На думку президента, наступний тиждень буде дуже непростим, насиченим на події.

– Ви дорослий, розумний, свідомий народ, який не раз це доводив. І який розуміє, що в цей час буде багато тиску – тиску політичного, інформаційного, різного. Щоб послабити нас. Щоб розсварити нас. Ворог не спить і робитиме все, аби в нас нічого не вийшло. Чи дамо їм це ми з вами зробити? Не маємо права. І в нас вийде, – вважає він.

Ті, хто прагне знищити українців, погано нас знають. Не розуміють, хто ми насправді та які люди. Українці недаремно відзначають на рівні державного свята День Гідності та Свободи – це каже про те, ким ми є та які наші цінності, звернув увагу президент.

За його словами, Україна працюватиме на дипломатичному полі заради нашого миру. Необхідно працювати єдино всередині країни заради нашого миру, гідності та свободи.

– І я вірю, і я знаю, що я не один. Зі мною – наш народ, суспільство, воїни, партнери, союзники, усі наші люди. Гідні. Вільні. Єдині. З Днем Гідності та Свободи! Слава Україні, – резюмував президент Володимир Зеленський.

