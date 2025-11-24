Служба безпеки України заочно оголосила підозру чотирьом високопосадовим командирам збройних сил РФ, причетним до ракетного удару по Кривому Рогу 4 квітня 2025 року.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Кому СБУ оголосила підозри у ракетному ударі на дитсадок у Кривому Розі 4 квітня

За даними слідства, підозру оголосили:

генералу-полковнику Олексію Кіму, начальнику штабу об’єднаного угруповання військ РФ;

віцеадміралу Олександру Пешкову, керівнику Об’єднаного центру планування і координації вогневого ураження;

контрадміралу Олексію Петрушину, відповідальномк за розвідку і технічне забезпечення ракетних ударів;

полковнику Олександру Кісєдобрєву, очільнику управління ракетних військ і артилерії угруповання РФ.

Як зазначають у СБУ, саме ці командири спланували та скоординували застосування балістичної ракети Іскандер-М з осколково-фугасною бойовою частиною, якою окупанти вдарили по житловому кварталу та дитячому майданчику в самому центрі Кривого Рогу.

Усім чотирьом фігурантам заочно оголошено підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України — воєнні злочини, вчинені групою осіб за попередньою змовою, що спричинили загибель людей.

Нагадаємо, що ракета влучила поблизу дитячого майданчика у Кривому Розі 4 квітня о 18:50, спричинивши загибель 20 цивільних, серед них дев’ятеро дітей віком від трьох до 17 років.

Ще 44 людини дістали поранення, у тому числі семеро дітей.

Унаслідок атаки також було пошкоджено багатоповерхові будинки, навчальні заклади та автомобілі містян.

