Ракетный удар по детской площадке в Кривом Роге: СБУ объявила подозрение командирам РФ
Служба безопасности Украины заочно объявила подозрение четырем высокопоставленным командирам вооруженных сил РФ, причастным к ракетному удару по Кривому Рогу 4 апреля 2025 года.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
Кому СБУ объявила подозрения в ракетном ударе по детскому саду в Кривом Роге 4 апреля
По данным следствия, подозрение объявлено:
- генералу-полковнику Алексею Киму, начальнику штаба объединенной группировки войск РФ;
- вице-адмиралу Александру Пешкову, руководителю Объединенного центра планирования и координации огневого поражения;
- контрадмиралу Алексею Петрушину, ответственному за разведку и техническое обеспечение ракетных ударов;
- полковнику Александру Киседобреву, главе управления ракетных войск и артиллерии группировки РФ.
Как отмечают в СБУ, именно эти командиры спланировали и скоординировали применение баллистической ракеты Искандер-М с осколочно-фугасной боевой частью, которой оккупанты нанесли удар по жилому кварталу и детской площадке в самом центре Кривого Рога.
Всем четырем фигурантам заочно объявлено подозрение по ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины — военные преступления, совершенные группой лиц по предварительному сговору, повлекшие гибель людей.
Напомним, что ракета попала вблизи детской площадки в Кривом Роге 4 апреля в 18:50, что привело к гибели 20 гражданских лиц, среди них девять детей в возрасте от трех до 17 лет.
Еще 44 человека получили ранения, в том числе семеро детей.
В результате атаки также были повреждены многоэтажные дома, учебные заведения и автомобили горожан.