Служба безопасности Украины заочно объявила подозрение четырем высокопоставленным командирам вооруженных сил РФ, причастным к ракетному удару по Кривому Рогу 4 апреля 2025 года.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Кому СБУ объявила подозрения в ракетном ударе по детскому саду в Кривом Роге 4 апреля

По данным следствия, подозрение объявлено:

генералу-полковнику Алексею Киму, начальнику штаба объединенной группировки войск РФ;

вице-адмиралу Александру Пешкову, руководителю Объединенного центра планирования и координации огневого поражения;

контрадмиралу Алексею Петрушину, ответственному за разведку и техническое обеспечение ракетных ударов;

полковнику Александру Киседобреву, главе управления ракетных войск и артиллерии группировки РФ.

Как отмечают в СБУ, именно эти командиры спланировали и скоординировали применение баллистической ракеты Искандер-М с осколочно-фугасной боевой частью, которой оккупанты нанесли удар по жилому кварталу и детской площадке в самом центре Кривого Рога.

Всем четырем фигурантам заочно объявлено подозрение по ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины — военные преступления, совершенные группой лиц по предварительному сговору, повлекшие гибель людей.

Напомним, что ракета попала вблизи детской площадки в Кривом Роге 4 апреля в 18:50, что привело к гибели 20 гражданских лиц, среди них девять детей в возрасте от трех до 17 лет.

Еще 44 человека получили ранения, в том числе семеро детей.

В результате атаки также были повреждены многоэтажные дома, учебные заведения и автомобили горожан.

