Служба безпеки України заочно повідомила про підозру п’ятьом російським командирам, які причетні до ракетних ударів по Львову.

У ніч з 3 на 4 вересня 2024 року окупанти атакували цивільну інфраструктуру, що розташована у зоні об’єкта всесвітньої спадщини ЮНЕСКО – Ансамбль історичного центру м. Львів.

Під час повітряного нападу ворог задіяв дві аеробалістичні ракети Кинджал та одну крилату – Х-101.

Хто наказати атакувати Львів ракетами

За даними СБУ, атакою керував генерал-майор Сергій Кувалдін – командувач дальньої авіації Військово-повітряних сил РФ.

До планування ракетного удару він залучив свого першого заступника полковника Сергія Шевеля.

Організувати атаку на цивільні об’єкти вони доручили підрозділам російської 22-ї важкої бомбардувальної авіадивізії, якою командує генерал-майор Микола Варпахович.

Далі він наказав полковнику Олегу Скитському – командиру 121-го важкого бомбардувального полку РФ – здійснити ракетний обстріл Львова.

Також до повітряного удару по місту окупанти залучили 44-й окремий авіаційний полк спецпризначення під командуванням ще одного російського полковника – Дениса Ахмадєєва.

Слідчі СБУ заочно повідомили їм про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини, що спричинили тяжкі наслідки, вчинені за попередньою змовою групою осіб). Тривають комплексні заходи для притягнення воєнних злочинців РФ до відповідальності.

Нагадаємо, що внаслідок російських ударів 4 вересня у Львові зазнали пошкоджень щонайменше сім пам’яток архітектури місцевого значення, зокрема на вулицях Коновальця та Кокорудза.

Ворожа атака забрала життя семи осіб. У власному будинку загинула майже вся родина Базилевичів – семирічна Емілія, 18-річна Дарина, 21-річна Ярина та їхня 43-річна матір Євгенія. Серед живих залишився лише батько дівчаток та чоловік їхньої матері Євгенії Ярослав.

Джерело : СБУ

