ЗСУ уразили командний пункт, ЗРК Тор-М1, склади боєприпасів на ТОТ та у РФ
- Сили оборони України завдали низку ударів по важливих цілях і об'єктах ВПК РФ, включаючи командний пункт підрозділу зі складу 58 загальновійськової армії РФ у Василівці та ЗРК Тор-М1 у Маріуполі.
- Найбільш значущим стало підтверджене ураження заводу ВНИИР-Прогресс у російських Чебоксарах, який спеціалізується на виробництві навігаційного обладнання, компонентів для ракет.
Сили оборони України завдавали результативних ударів по важливих цілях та об’єктах військово-промислового комплексу Російської Федерації.
У Генеральному штабі ЗСУ розповіли, які цілі вдалося уразити.
Удари ЗСУ по військових цілях та об’єктах ВПК РФ
За інформацією Генштабу, українські безпілотники у Василівці, яка перебуває на тимчасово окупованій території Запорізької області, уразили командний пункт одного з підрозділів зі складу 58 загальновійськової армії Росії.
У Генштабі ЗСУ розповіли, що уражено зенітний ракетний комплекс Тор-М1 у Маріуполі, склади боєприпасів бригадного рівня в Очеретиному і Кам’янці на ТОТ Донецької області.
Крім цього, Сили оборони України завдали удару по місцю накопичення особового складу російської армії на Покровському напрямку.
У Генштабі ЗСУ підтвердили ураження заводу ВНИИР-Прогресс у Чебоксарах, який спеціалізується на виготовленні навігаційного обладнання та компонентів до крилатих і балістичних ракет у ніч на 26 листопада.
Зафіксовано влучання по території підприємства з подальшою пожежею на об’єкті. За даними Генштабу, цей завод займається виробництвом ГНСС-приймачів та антен для супутникових систем GLONASS, GPS і Galileo, зокрема модулів типу Комета.