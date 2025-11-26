Сили оборони України завдавали результативних ударів по важливих цілях та об’єктах військово-промислового комплексу Російської Федерації.

У Генеральному штабі ЗСУ розповіли, які цілі вдалося уразити.

Удари ЗСУ по військових цілях та об’єктах ВПК РФ

За інформацією Генштабу, українські безпілотники у Василівці, яка перебуває на тимчасово окупованій території Запорізької області, уразили командний пункт одного з підрозділів зі складу 58 загальновійськової армії Росії.

Зараз дивляться

У Генштабі ЗСУ розповіли, що уражено зенітний ракетний комплекс Тор-М1 у Маріуполі, склади боєприпасів бригадного рівня в Очеретиному і Кам’янці на ТОТ Донецької області.

Крім цього, Сили оборони України завдали удару по місцю накопичення особового складу російської армії на Покровському напрямку.

У Генштабі ЗСУ підтвердили ураження заводу ВНИИР-Прогресс у Чебоксарах, який спеціалізується на виготовленні навігаційного обладнання та компонентів до крилатих і балістичних ракет у ніч на 26 листопада.

Зафіксовано влучання по території підприємства з подальшою пожежею на об’єкті. За даними Генштабу, цей завод займається виробництвом ГНСС-приймачів та антен для супутникових систем GLONASS, GPS і Galileo, зокрема модулів типу Комета.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.