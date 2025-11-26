ВСУ поразили командный пункт, ЗРК Тор-М1, склады боеприпасов на ВОТ и в РФ
- Силы обороны Украины нанесли ряд ударов по важным целям и объектам ВПК РФ, включая командный пункт подразделения из состава 58 общевойсковой армии РФ в Васильевке и ЗРК Тор-М1 в Мариуполе.
- Наиболее значимым стало подтвержденное поражение завода ВНИИР-Прогресс в российских Чебоксарах, специализирующегося на производстве навигационного оборудования, компонентов для ракет.
Силы обороны Украины наносили результативные удары по важным целям и объектам военно-промышленного комплекса Российской Федерации.
В Генеральном штабе ВСУ рассказали, какие цели удалось поразить.
Удары ВСУ по военным целям и объектам ВПК РФ
По информации Генштаба, украинские беспилотники в Васильевке, которая находится на временно оккупированной территории Запорожской области, поразили командный пункт одного из подразделений из состава 58 общевойсковой армии России.
В Генштабе ВСУ рассказали, что поражен зенитный ракетный комплекс Тор-М1 в Мариуполе, склады боеприпасов бригадного уровня в Очеретином и Каменке на ВОТ Донецкой области.
Кроме этого, Силы обороны Украины нанесли удар по месту скопления личного состава российской армии на Покровском направлении.
В Генштабе ВСУ подтвердили поражение завода ВНИИР-Прогресс в Чебоксарах, который специализируется на изготовлении навигационного оборудования и компонентов к крылатым и баллистическим ракетам в ночь на 26 ноября.
Зафиксировано попадание по территории предприятия с последующим пожаром на объекте. По данным Генштаба, этот завод занимается производством ГНСС-приемников и антенн для спутниковых систем GLONASS, GPS и Galileo, в частности модулей типа Комета.