Силы обороны Украины наносили результативные удары по важным целям и объектам военно-промышленного комплекса Российской Федерации.

В Генеральном штабе ВСУ рассказали, какие цели удалось поразить.

Удары ВСУ по военным целям и объектам ВПК РФ

По информации Генштаба, украинские беспилотники в Васильевке, которая находится на временно оккупированной территории Запорожской области, поразили командный пункт одного из подразделений из состава 58 общевойсковой армии России.

Сейчас смотрят

В Генштабе ВСУ рассказали, что поражен зенитный ракетный комплекс Тор-М1 в Мариуполе, склады боеприпасов бригадного уровня в Очеретином и Каменке на ВОТ Донецкой области.

Кроме этого, Силы обороны Украины нанесли удар по месту скопления личного состава российской армии на Покровском направлении.

В Генштабе ВСУ подтвердили поражение завода ВНИИР-Прогресс в Чебоксарах, который специализируется на изготовлении навигационного оборудования и компонентов к крылатым и баллистическим ракетам в ночь на 26 ноября.

Зафиксировано попадание по территории предприятия с последующим пожаром на объекте. По данным Генштаба, этот завод занимается производством ГНСС-приемников и антенн для спутниковых систем GLONASS, GPS и Galileo, в частности модулей типа Комета.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.