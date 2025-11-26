Ситуація на Півдні України, зокрема на Гуляйпільському напрямку, дійсно залишається напруженою. Російські окупанти ведуть активні штурмові дії, збільшують кількість артилерійських обстрілів та використання дронів-камікадзе.

Ситуація на Гуляйпільському напрямку 26 листопада

Як повідомили Сили оборони Півдня України, лише за минулу добу зафіксовано більш ніж три десятки штурмів, понад пів тисячі артилерійських обстрілів з використанням більш ніж 2,1 тис. боєприпасів, десяток авіаударів, 250 скидів з безпілотників, атаки майже 2 тис. дронів-камікадзе.

– Попри все, наші захисники тримають оборону, з ними налагоджений зв’язок, логістика, надається підтримка. Щодня вони знищують по 250-300 окупантів, більш ніж по пів сотні одиниць озброєння і військової техніки, – йдеться у повідомленні.

Лише за вчора виведено з ладу два ворожих танки, півтора десятка артсистем та близько чотирьох десятків одиниць автомототехніки, підрахували у Силах оборони Півдня України.

Там наголосили, що за кожен метр рідної землі йдуть жорстокі бої. Ситуація на напрямку дійсно є складною. Але оточення немає, з українськими бійцями підтримується зв’язок, налагоджена логістика та проводиться евакуація поранених.

У Силах оборони Півдня України спростували інформацію про так звані загороджувальні загони, які нібито блокують наші підрозділи. Навпаки, штурмові підрозділи кинуті на їхнє підсилення та допомагають тримати оборону.

Там зазначають, що військове командування оперативно реагує на будь-які зміни в ситуації та завжди ухвалює виважені рішення:

за наявності ресурсів – тримати оборону і боронити українську територію;

за відсутності – зберегти життя особового складу, відвівши його на більш вигідні рубежі, тим самим пожертвувавши ворогу ту чи іншу позицію.

Але надалі перед ними стоїть завдання: зупинити ворога, блокувати його просування і завдати комплексного вогневого ураження, наголосили у Силах оборони Півдня України.

Там розповіли, що доцільність того чи іншого рішення можуть визначати лише ті особи, які володіють достатніми даними про оперативну ситуацію на фронті на території України.

