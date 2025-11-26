У ніч проти 26 листопада в Чебоксарах Чуваської Республіки РФ пролунали вибухи — місто зазнало чергової атаки дронів.

Під ударом, за попередніми даними, знову опинився місцевий оборонний завод, який виготовляє обладнання для російських ракет і безпілотників.

Про це повідомляють російські Telegram-канали.

Зараз дивляться

Атака на Чебоксари 26 листопада: що відомо

За інформацією SHOT, перший вибух у Чебоксарах зафіксували близько 02:40.

Гучні звуки було чутно також на околицях міста та над селом Лапсари, що розташоване приблизно за 10 км.

Місцеві жителі повідомляли про політ невідомих дронів, після чого в одному з районів спалахнула пожежа й піднялася густа димова хмара.

У соцмережах поширюються відео, на яких видно момент удару по одному з об’єктів.

Користувачі заявляють, що атака була спрямована на завод ВНДІР (Всеросійський науково-дослідний інститут релебудування).

Голова Чуваської Республіки Олег Ніколаєв підтвердив інцидент, зазначивши, що загиблих немає, але триває евакуація місцевих мешканців. Який саме об’єкт постраждав — він не уточнив.

Варто зазначити, що військовий завод ВНДІР вже втретє атакують безпілотники.

Попередні вибухи на території заводу фіксувалися 9 червня та 5 липня 2025 року.

Що відомо про завод ВНДІР-Прогрес (ВНИИР-Прогресс) у Чебоксарах

У Чебоксарах працює підприємство ВНДІР-Прогрес (ВНИИР-Прогресс), яке виготовляє приймачі супутникового сигналу серії Комета/Комета-М, призначені для протидії засобам РЕБ.

Ці модулі встановлюють на різні типи російського озброєння — крилаті ракети Калібр, Х-69, Іскандер-М, а також на безпілотники Орлан-10, Гарпія-А1, Ластівка-М, Картограф, Форпост та Оріон.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.