Три українські атомні електростанції зменшили виробництво електроенергії 19 листопада через російські обстріли.

Йдеться про Хмельницьку, Рівненську та Південноукраїнську АЕС. Чотири з дев’яти реакторів знизили потужність після ворожих атак, які ще більше дестабілізували електромережу.

Про це повідомив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Зараз дивляться

Три українські АЕС знизили потужність

Хмельницька та Рівненська АЕС ще на початку листопада зменшили виробництво електроенергії в результаті військових дій.

Однак 19 листопада обидва об’єкти були вимушені ще більше знизити генерацію після того, як кожен з них втратив зв’язок з однією зі своїх високовольтних ліній електропередачі.

Південноукраїнська АЕС також втратила підключення до високовольтної лінії електропередач.

– Запорізька АЕС – не єдина станція, яка постраждала від нестабільності електромережі. Військові дії продовжують впливати на енергосистему по всій Україні, – наголосив Гроссі на засіданні Ради МАГАТЕ.

За його словами, МАГАТЕ організувало два нові постачання в межах своєї комплексної програми допомоги Україні. Загальна кількість постачань з початку великої війни досягла 176.

Нагадаємо, що Хмельницька та Рівненська АЕС вже знижували потужність після пошкодження електричної підстанції внаслідок атаки росіян у ніч на 7 листопада.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.