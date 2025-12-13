Президент України Володимир Зеленський повідомив про результати роботи української розвідки, спрямованої на визволення цивільних осіб, які утримувалися на території Білорусі.

Україна працює над звільнення політвʼязнів з Білорусі

За словами глави держави, керівник ГУР Кирило Буданов поінформував про підготовку спеціальної операції, завдяки якій найближчим часом на свободу виходять близько сотні людей, серед них – п’ятеро громадян України.

Важливу роль у цьому процесі відіграли Сполучені Штати, а також тісна взаємодія між розвідувальними службами партнерських країн.

Зараз дивляться

За необхідності до операції долучалися й спецслужби окремих європейських держав.

Зеленський також зазначив, що Україна зі свого боку надає підтримку американським партнерам, аби співпраця була взаємною та сприяла подальшій допомозі нашій державі.

– Доручив ГУР та всім службам, які представлені в нашому Координаційному штабі, максимально активізувати роботу на російському напрямку, щоб до нового року могло відбутися звільнення українських військовополонених, – зазначив президент.

Глава держави наголосив, що Україна пам’ятає про кожного свого громадянина, який досі перебуває в полоні, та подякував усім, хто докладає зусиль для повернення українців додому.

Деталі переговорів

Як повідомляє Радіо Свобода, самопроголошений лідер Білорусі Олександр Лукашенко після переговорів зі спеціальним представником Дональда Трампа Джоном Коулом ухвалив рішення про помилування 123 політв’язнів.

Серед звільнених – одна з найвідоміших опозиціонерок країни, соратниця колишнього кандидата в президенти Віктора Бабарика Марія Колесникова.

Як заявили у телеграм-каналі Пул первого, який пов’язують із пресслужбою Лукашенка, помилування торкнулося “123 громадян різних держав”, засуджених за звинуваченнями у шпигунстві, тероризмі та екстремістській діяльності.

Серед них підтверджено і звільнення Марії Колесникової, яка перебувала за ґратами з вересня 2020 року після спроби її примусового видворення з країни, під час якої вона демонстративно знищила свій паспорт.

Видання Zerkalo повідомило, що сестра Колесникової Тетяна Хомич уже поспілкувалася з нею телефоном, а сама Марія залишила територію Білорусі.

Правозахисний центр Вясна також інформує, що серед помилуваних – лауреат Нобелівської премії миру Алесь Бєляцький, якого після звільнення депортували з країни.

Це вже не перше масове звільнення політичних в’язнів у Білорусі після контактів із американськими представниками.

Зокрема, 11 вересня після зустрічі Лукашенка з делегацією США на свободу вийшла 51 людина, а після переговорів зі спецпосланцем Кітом Келлогом 21 червня було звільнено ще 14 осіб.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.