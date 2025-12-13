Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о результатах работы украинской разведки, направленной на освобождение гражданских лиц, содержащихся на территории Беларуси.

Украина работает над освобождением политзаключенных из Беларуси

По словам главы государства, руководитель ГУР Кирилл Буданов проинформировал о подготовке специальной операции, благодаря которой в ближайшее время на свободу выходят около сотни человек, в том числе пятеро граждан Украины.

Важную роль в этом процессе сыграли Соединенные Штаты, а также тесное взаимодействие между разведывательными службами партнерских стран.

Сейчас смотрят

При необходимости в операцию присоединялись и спецслужбы отдельных европейских государств.

Зеленский также отметил, что Украина со своей стороны оказывает поддержку американским партнерам, чтобы сотрудничество было взаимным и способствовало дальнейшей помощи нашему государству.

– Поручил ГУР и всем службам, представленным в нашем Координационном штабе, максимально активизировать работу на российском направлении, чтобы до нового года могло произойти освобождение украинских военнопленных, – отметил президент.

Глава государства подчеркнул, что Украина помнит о каждом своем гражданине, который до сих пор находится в плену, и поблагодарил всех, кто прилагает усилия для возвращения украинцев домой.

Детали переговоров

Как сообщает Радио Свобода, самопровозглашенный лидер Беларуси Александр Лукашенко после переговоров со специальным представителем Дональда Трампа Джоном Коулом принял решение о помиловании 123 политзаключенных.

Среди уволенных – одна из известнейших оппозиционерок страны, соратница бывшего кандидата в президенты Виктора Бабарика Мария Колесникова.

Как заявили в телеграмм-канале Пул первого, связываемого с пресс-службой Лукашенко, помилование коснулось “123 граждан разных государств”, осужденных по обвинениям в шпионаже, терроризме и экстремистской деятельности.

Среди них подтверждено и освобождение Марии Колесниковой, находившейся за решеткой с сентября 2020 года после попытки ее принудительного выдворения из страны, во время которой она демонстративно уничтожила свой паспорт.

Издание Zerkalo сообщило, что сестра Колесниковой Татьяна Хомич уже пообщалась с ней по телефону, а сама Мария покинула территорию Беларуси.

Правозащитный центр Вясна также информирует, что среди помилованных – лауреат Нобелевской премии мира Алесь Беляцкий, которого после увольнения депортировали из страны.

Это уже не первое массовое освобождение политических заключенных в Белоруссии после контактов с американскими представителями.

В частности, 11 сентября после встречи Лукашенко с делегацией США на свободу вышел 51 человек, а после переговоров со спецпосланником Китом Келлогом 21 июня было уволено еще 14 человек.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.