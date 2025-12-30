Українська сторона проговорює з президентом США Дональдом Трампом і представниками Коаліції охочих можливість розміщення військ США у рамках гарантій безпеки.

Зеленський про можливе розміщення військ США

Інформацію про це підтвердив президент України Володимир Зеленський під час спілкування із журналістами 30 грудня.

За словами глави держави, рішення про можливе розміщення американських військ в Україні ухвалюватимуть США.

– Це може підтвердити, якщо чесно, президент США. Це війська США, тому саме Америка ухвалює такі рішення. Безумовно, ми це проговорюємо і з президентом Трампом, і з представниками Коаліції охочих, – сказав Зеленський.

Як зазначив президент, українська сторона хотіла б цього, оскільки це стало б сильною позицією у гарантіях безпеки від Сполучених Штатів Америки.

30 грудня прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що США погодилися направити американських військових на російсько-український кордон або лінію зіткнення після досягнення мирної угоди.

Після переговорів з лідерами ключових європейських країн Туск припустив, що мир уже на горизонті та може бути досягнутий протягом декількох тижнів.

На думку прем’єр-міністра Польщі, підставою для надії на закінчення повномасштабної війни є американська декларація про готовність брати участь у гарантіях безпеки для України після укладення миру, включно з присутністю військ США.