Украинская сторона обсуждает с президентом США Дональдом Трампом и представителями Коалиции желающих возможность размещения войск США в рамках гарантий безопасности.

Зеленский о возможном размещении войск США

Информацию об этом подтвердил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами 30 декабря.

По словам главы государства, решение о возможном размещении американских войск в Украине будут принимать США.

— Это может подтвердить, если честно, президент США. Это войска США, поэтому именно Америка принимает такие решения. Безусловно, мы это обсуждаем и с президентом Трампом, и с представителями Коалиции желающих, — сказал Зеленский.

Как отметил президент, украинская сторона хотела бы этого, поскольку это стало бы сильной позицией в гарантиях безопасности от Соединенных Штатов Америки.

