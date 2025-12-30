Російська Федерація проводить інформаційну операцію для зриву домовленостей, досягнутих між президентами України Володимиром Зеленським та США Дональдом Трампом.

СЗР про інформкампанії РФ проти України

Як заявила Служба зовнішньої розвідки України, Росія проводить таку інформаційну операцію з 17:00 29 грудня.

Кремль звинувачує Україну в цілеспрямованій спробі атаки по резиденції російського диктатора Володимира Путіна із використанням 91 безпілотника, йдеться у повідомленні.

Зараз дивляться

Там зазначають, що російська інформаційна операція розпочалася з відповідної заяви глави МЗС РФ Сергія Лаврова, яку розтиражували прокремлівські медіа.

Після цього протягом двох годин його наративи підхопили та розвинули інші російські представники. Серед них:

заступник глави МЗС РФ Олександр Грушко;

помічник президента РФ Юрій Ушаков;

очільник партії Справедлива Росія – за правду Сергій Миронов;

лідер партії ЛДПР Леонід Слуцький;

перший заступник очільника комітету Держдуми РФ з питань оборони Олексій Журавльов.

Така оперативність та скоординованість свідчить про те, що російська інформаційна операція проводилась на виконання вказівок Путіна та відповідно до затверджених АП РФ “темників”, стверджують у Службі зовнішньої розвідки.

Які факти свідчать, що не було “атаки на резиденцію Путіна”

У СЗР навели низку фактів, які свідчать про те, що інформація про “атаку на резиденцію Путіна” є фейком.

Зокрема, протягом 29 грудня жителі Новгородської області не повідомляли про атаку дронів та її наслідки. Зараз Кремль намагається виправити ситуацію, поширюючи в російських соцмережах фейкові повідомлення від імені нібито жителів міста Валдай.

Про те, що цей “напад” є фейком, свідчить відсутність фактичних доказів (уламки, фото, відео) збитих безпілотників, які Кремль не може представити вже майже добу після початку інформаційної операції. Але потрібні “докази” можуть створити найближчим часом, стверджують у Службі зовнішньої розвідки.

Крім цього, Міністерство оборони Росії двічі корегувало опубліковані зведення для відповідності наративам Кремля. Спочатку повідомили про нібито 18 зафіксованих безпілотників Сил оборони України, а потім кількість збільшилась до 23 дронів.

Чому РФ створила фейк про “атаку на резиденцію Путіна”

– Москва не вперше бездоказово та навмисно маніпулює темою атаки СОУ проти російських об’єктів, – звертають увагу в Службі зовнішньої розвідки України.

Зокрема, у травні 2023 року повідомлялося про нібито атаку безпілотників на Кремль, пригадали там.

У травні 2025 року Росія вказувала, що під час візиту до Курської області гелікоптер Путіна нібито потрапив в епіцентр атаки дронів. Надалі джерела в російському уряді підтвердили, що це була постановка, наголосили у СЗР.

Служба зовнішньої розвідки України звертає увагу, що це свідчить про нервову реакцію Кремля на досягнутий прогрес за підсумками переговорів президентів України Володимира Зеленського та США Дональда Трампа у Мар-а-Лаго.

Надалі Росія використовуватиме тему “атаки по Валдаю” для виправдання посилення переговорної позиції, майбутніх комбінованих атак по Україні на новорічні свята та дискредитації українського керівництва, стверджують у СЗР.

Журналістів закликають перевіряти належним чином пропагандистські вкиди Російської Федерації, щоб Кремль не міг їх використати як інструмент для поширення своїх фейків.