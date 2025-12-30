Лідери Європи з ініціативи канцлера Німеччини Фрідріха Мерца провели чергові переговори стосовно України та мирних перемовин для завершення війни.

Про це стало відомо із заяв лідерів на сторінках у соцмережах.

Переговори щодо України: що відомо

Так, за словами президента Фінляндії Александра Стубба, розмова стосувалая триваючих переговорів довкола російсько-української війни.

– Це дуже корисно для консолідації наших спільних оцінок загальної ситуації. Ми продовжимо працювати разом з нашими українськими і американськими друзями у наступні дні й тижні, – пообіцяв Стубб.

Своєю чергою Фрідріх Мерц охарактеризував цю розмову як “подальші консультації у берлінському форматі з європейськими і канадськими партнерами”.

– Ми рухаємо вперед мирний процес. Зараз від усіх потрібні прозорість і чесність – це стосується також і Росії, – наголосив канцлер.

Тим часом президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн назвала цю розмову хорошим обговоренням. Вона зазначила, що мова йшла про підтримку України, її безпеку та майбутню відбудову.

– Процвітання вільної України закладене у її вступі до ЄС. Це також саме по собі є ключовою гарантією безпеки. Від вступу виграють не лише країни, які вступають до ЄС – послідовні хвилі розширення показали, що це перевага для всієї Європи, – повідомила фон дер Ляєн.

Також у розмові брав участь прем’єр Польщі Дональд Туск, який розповів, що ключовим результатом на сьогодні є заява США про готовність брати участь у гарантіях безпеки для України, “включаючи присутність американських військ”.

Пізніше він додав, що на зустрічі оцінили результати першого етапу переговорів.

– Мир на горизонті. Не викликає сумнівів, що сталися події, які дають підстави сподіватися, що ця війна може завершитися, і навіть доволі швидко. Проте це все ще лише надія, і вона далека від стовідсоткової певності. Ключовим результатом останніх днів стала американська заява про готовність Сполучених Штатів брати участь у гарантіях безпеки для України, – зауважив Туск.

Нагадаємо, зустріч президентів України та США відбулася в неділю, 28 грудня. У розмові лідерів йдеться про те, що гарантії безпеки США для України мають діяти протягом 15 років із можливістю продовження. Сам президент України хотів би, щоб вони тривали навіть 30-50 років.