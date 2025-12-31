У ніч на 31 грудня (з 18:00 30 грудня) російський ворог запустив по Україні 127 безпілотників типу Shahed, Гербера та інших типів. Близько 80 із цих БпЛА були ударні Шахеди.

Про це повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ.

Атака дронів на Україну

Росіяни запускали свої дрони з напрямків: Курськ, Орел, Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, що в Росії, та з мису Чауда в окупованому Криму.

Станом на 08:00, протиповітряною обороною збито та придушено 101 ворожий безпілотник на півночі, півдні та сході України. На жаль, зафіксовано влучання 20 ударних БпЛА на 11 локаціях.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Військові з Повітряних сил попереджають, що станом на ранок 31 грудня в небі над Україною ще є ворожі дрони, триває бойова робота.

Сили протиповітряної оборони в небі збили над Дніпропетровщиною вісім безпілотників.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 407-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Повітряні сили ЗСУ