Сергій Кислиця стане першим заступником керівника Офісу президента та продовжить роботу в переговорному процесі як представник України.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський після особистої зустрічі з Сергієм Кислицею.

Призначення Сергія Кислиці до Офісу президента

За словами глави держави, він обговорив з Сергієм Кислицею деталі української дипломатичної роботи та можливості посилення цього напряму в Офісі президента.

Як зазначив Зеленський, йдеться саме про забезпечення комунікації з партнерами на найвищому рівні, розвиток двосторонньої роботи та синхронізацію із системою Міністерства закордонних справ України.

За його словами, Сергій Кислиця буде призначений першим заступником керівника Офісу президента. Він продовжить роботу в переговорному процесі.

Сергій Кислиця – біографія та факти з життя

За інформацією з офіційного сайту МЗС, Сергій Кислиця обіймав посаду першого заступника міністра закордонних справ України з лютого 2025 року.

Він народився 1969 року в Києві. Кислиця закінчив Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю Міжнародне право.

Перед призначенням на посаду заступника глави МЗС він був послом, постійним представником України при ООН з лютого 2020 року до лютого 2025 року.

Крім цього, з листопада 2022 року до лютого 2025 року Кислиця обіймав посаду надзвичайного і повноважного посла України в Співдружності Багамських Островів (за сумісництвом).

А з жовтня 2021 року до грудня 2024 року Кислиця був надзвичайним і повноважним послом України в Республіці Тринідад і Тобаго (за сумісництвом).

Він володіє українською, англійською, іспанською та французькою мовами.

22 грудня 2021 року Сергій Кислиця отримав орден За заслуги III ступеня. Він має почесну грамоту Верховної Ради України За особливі заслуги перед українським народом, яку отримав 20 грудня 2024 року.

Крім цього, Кислиця нагороджений орденом За заслуги II ступеня 20 липня 2025 року.