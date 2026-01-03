Незабаром відбудуться кадрові зміни серед керівників обласних адміністрацій у пʼяти регіонах України.

Зеленський про призначення нових керівників ОВА

Як заявив президент України Володимир Зеленський, зараз тривають консультації щодо нових керівників ОВА у Вінницькій, Дніпропетровській, Полтавській, Тернопільській і Чернівецькій областях.

– Коло кандидатур визначене. Завтра будуть ухвалені рішення, – анонсував глава держави.

Президент висловив сподівання, що Кабінет міністрів України погодить призначення найближчим часом.

За його словами, наступного тижня нові керівники обласних адміністрацій мають узятися до роботи.

Вранці 3 січня Володимир Зеленський ініціював, щоб Денис Шмигаль обійняв посаду першого віцепремʼєр-міністра та міністра енергетики України.

На думку президента, системність та процеси, яку Шмигаль організував у Міністерстві оборони, необхідні для української енергетики, щоб оперативно відновлювати зруйноване після кожного російського удару та забезпечувати розвиток сфери.

Глава держав зазначив після консультацій з прем’єр-міністеркою України Юлією Свириденко, що розраховує на підтримку парламентарями такого підходу.