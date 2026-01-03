Зеленський анонсував зміну очільників ОВА у п’яти регіонах
- Володимир Зеленський анонсував кадрові зміни у керівництві Вінницької, Дніпропетровської, Полтавської, Тернопільської та Чернівецької областей.
- Остаточні рішення щодо визначених кандидатур очікуються вже завтра, а нові очільники ОВА мають розпочати роботу наступного тижня після погодження Кабінетом міністрів.
Незабаром відбудуться кадрові зміни серед керівників обласних адміністрацій у пʼяти регіонах України.
Зеленський про призначення нових керівників ОВА
Як заявив президент України Володимир Зеленський, зараз тривають консультації щодо нових керівників ОВА у Вінницькій, Дніпропетровській, Полтавській, Тернопільській і Чернівецькій областях.
– Коло кандидатур визначене. Завтра будуть ухвалені рішення, – анонсував глава держави.
Президент висловив сподівання, що Кабінет міністрів України погодить призначення найближчим часом.
За його словами, наступного тижня нові керівники обласних адміністрацій мають узятися до роботи.
Вранці 3 січня Володимир Зеленський ініціював, щоб Денис Шмигаль обійняв посаду першого віцепремʼєр-міністра та міністра енергетики України.
На думку президента, системність та процеси, яку Шмигаль організував у Міністерстві оборони, необхідні для української енергетики, щоб оперативно відновлювати зруйноване після кожного російського удару та забезпечувати розвиток сфери.
Глава держав зазначив після консультацій з прем’єр-міністеркою України Юлією Свириденко, що розраховує на підтримку парламентарями такого підходу.