Сергей Кислица станет первым заместителем главы Офиса президента и продолжит работу в переговорном процессе как представитель Украины.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский после личной встречи с Сергеем Кислицей.

Назначение Сергея Кислицы в Офис президента

По словам главы государства, он обсудил с Сергеем Кислицей детали украинской дипломатической работы и возможности усиления этого направления в Офисе президента.

Как отметил Зеленский, речь идет именно об обеспечении коммуникации с партнерами на высшем уровне, развитии двусторонней работы и синхронизации с системой Министерства иностранных дел Украины.

По его словам, Сергей Кислица будет назначен первым заместителем руководителя Офиса президента. Он продолжит работу в переговорном процессе.

Сергей Кислица — биография и факты из жизни

По информации с официального сайта МИД, Сергей Кислица занимал должность первого заместителя министра иностранных дел Украины с февраля 2025 года.

Он родился в 1969 году в Киеве. Кислица окончил Институт международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко по специальности Международное право.

Перед назначением на должность заместителя главы МИД он был послом, постоянным представителем Украины при ООН с февраля 2020 года до февраля 2025 года.

Кроме этого, с ноября 2022 года до февраля 2025 года Кислица занимал должность чрезвычайного и полномочного посла Украины в Содружестве Багамских Островов (по совместительству).

А с октября 2021 года по декабрь 2024 года Кислица был чрезвычайным и полномочным послом Украины в Республике Тринидад и Тобаго (по совместительству).

Он владеет украинским, английским, испанским и французским языками.

22 декабря 2021 года Сергей Кислица получил орден За заслуги III степени. Он имеет почетную грамоту Верховной Рады Украины За особые заслуги перед украинским народом, которую получил 20 декабря 2024 года.

Кроме того, Кислица награжден орденом За заслуги II степени 20 июля 2025 года.